Una nueva variante del coronavirus fue detectada en Argentina y encendió la atención de los especialistas. Se trata de PJ.2.1, un linaje derivado de Ómicron que presenta modificaciones genéticas que podrían favorecer su capacidad de ingresar a las células humanas y que comenzó a expandirse en distintos países de América.

Los primeros tres casos identificados en el país fueron detectados a partir del análisis de muestras realizado por el Laboratorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata. Según la información difundida, corresponden a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años, atendidos en centros de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La aparición de esta variante coincide con un leve incremento de la positividad de COVID-19 en los registros epidemiológicos nacionales. Sin embargo, los especialistas advierten que una mayor capacidad de propagación no significa necesariamente que el virus provoque cuadros más graves.

Por el momento, no hay evidencia clínica suficiente para afirmar que PJ.2.1 genere más hospitalizaciones o complicaciones que otros linajes que circulan actualmente.

Qué se sabe de la nueva variante PJ.2.1

PJ.2.1 desciende de JN.1, un linaje de Ómicron, y fue incorporada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la categoría de variantes bajo monitoreo.

Su identificación inicial se produjo en Canadá, en mayo de 2026. Posteriormente, se notificaron casos en Estados Unidos y otros países, mientras que su proporción aumentó entre las secuencias analizadas en distintas regiones, especialmente en América.

Uno de los aspectos que genera interés científico es la presencia de modificaciones genéticas relacionadas con su capacidad de unión al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el SARS-CoV-2 utiliza para ingresar al organismo.

Una investigación publicada en la revista científica Journal of Infection analizó sus características epidemiológicas y virológicas, además de su comportamiento frente a los anticuerpos generados por vacunas adaptadas a variantes anteriores.

La OMS difundió una evaluación específica sobre PJ.2.1 el 19 de noviembre de 2026. En ese documento consideró que el riesgo adicional para la salud pública mundial es bajo, aunque aclaró que la confianza de esa evaluación es baja y que todavía se necesitan más datos.

Cuáles son los síntomas de la nueva variante de coronavirus

Hasta el momento, no se identificó un conjunto de síntomas exclusivos que permita diferenciar a PJ.2.1 de otras variantes del COVID-19.

Las manifestaciones conocidas son similares a las de otras infecciones respiratorias y pueden incluir: fiebre, tos, dolor o irritación de garganta, congestión nasal, secreción nasal y malestar general.

La presencia de estos síntomas no permite determinar qué variante provocó la infección. Para identificar el linaje es necesario realizar estudios de vigilancia genómica.

Además, las manifestaciones pueden variar según la edad, los antecedentes y las condiciones de salud de cada persona.

En bebés pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes o inmunocompromiso es importante prestar especial atención a los cuadros respiratorios. Ante dificultades para respirar, síntomas persistentes o un empeoramiento del estado general, se recomienda realizar una consulta médica.

Qué dijo la OMS

Una de las principales preguntas que surgieron tras la detección de esta variante es si sus cambios genéticos pueden traducirse en un aumento de los casos graves.

La evaluación técnica de la OMS, publicada el 19 de noviembre, señaló que todavía no existen datos clínicos comparativos suficientes para establecer si PJ.2.1 provoca una enfermedad más severa que otros linajes.

El organismo también analizó su respuesta frente a los anticuerpos. Los ensayos de laboratorio mostraron que los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG pudieron neutralizar el virus.

Estos resultados aportan información favorable sobre la respuesta inmunitaria, aunque no significan que las vacunas impidan todos los contagios.

Por ahora, la OMS mantiene una evaluación de bajo riesgo adicional para la población mundial y continuará siguiendo la evolución de la variante para determinar si sus características modifican el escenario epidemiológico.

Vacunas contra el COVID-19: quiénes deben aplicarse los refuerzos

Pese a la aparición de nuevos linajes, la vacunación continúa siendo una herramienta fundamental para reducir el riesgo de enfermedad grave, complicaciones y fallecimientos por coronavirus.

Las recomendaciones sanitarias nacionales establecen diferentes intervalos de vacunación según la edad y las condiciones de salud.

Entre los grupos contemplados se encuentran:

Personas de 65 años o más: una dosis anual.

Personas inmunocomprometidas: un refuerzo cada seis meses.

Personas de 12 a 64 años con factores de riesgo: una dosis cada 12 meses.

Personas embarazadas: integran los grupos priorizados para la vacunación contra COVID-19.

Es importante consultar el esquema correspondiente y verificar cuándo se recibió la última dosis, especialmente en los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Además, las medidas de prevención de las infecciones respiratorias incluyen ventilar los ambientes, higienizar las manos y evitar el contacto con personas vulnerables cuando se presentan síntomas.

Qué muestran los últimos datos del COVID-19 en Argentina

La detección de PJ.2.1 se produce en un contexto de circulación del coronavirus junto con otros virus respiratorios, aunque con niveles generales de baja intensidad.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica 44, publicado el 17 de noviembre de 2026, se registró un leve incremento de la positividad de SARS-CoV-2.

En la vigilancia de pacientes ambulatorios se notificaron 10 casos confirmados entre las semanas epidemiológicas 43 y 44. En tanto, el seguimiento de infecciones respiratorias agudas graves registró 26 casos positivos de coronavirus durante las últimas cuatro semanas analizadas.

El mismo informe indicó que el virus sincicial respiratorio (VSR) continuaba siendo el agente más frecuente entre los pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves.

La detección de un nuevo linaje no significa, por sí sola, que esté comenzando una nueva ola de contagios ni que exista un aumento comprobado de la gravedad de la enfermedad.

La vigilancia genómica será clave para conocer cómo evoluciona PJ.2.1 en Argentina, si aumenta su circulación y qué impacto puede tener en las próximas semanas.