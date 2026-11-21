Neuquén se ubicó en el tercer puesto del Índice Provincial de Niñez 2025, que compara las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en las 24 jurisdicciones argentinas, según UNICEF. La provincia obtuvo 0,760 puntos, frente a los 0,630 del promedio nacional. La medición reúne cuatro dimensiones: las condiciones materiales de los hogares, la educación, la salud y la protección frente a la violencia.

El puntaje general de Neuquén aumentó un 10,7% entre 2016 y 2025. En el último año de la serie, el incremento fue del 11,3%. Este último porcentaje mide el cambio respecto de 2024 y muestra que la suba más reciente fue mayor que la variación neta acumulada a lo largo de todo el período.

La provincia obtuvo su mejor posición en salud infantil, donde quedó primera con 0,760 puntos frente a los 0,515 de la media nacional. Entre los indicadores sanitarios, la mortalidad infantil evitable fue de 0,8 por cada mil nacidos vivos en Neuquén y de 2,9 por mil en el país. También hubo una diferencia en el bajo peso al nacer, que alcanzó al 6,9% de los nacimientos en la provincia y al 8% a nivel nacional.

Educación: 82% de los estudiantes completó la secundaria

En la dimensión de condiciones materiales, la pobreza monetaria extrema infantil se ubicó en el 5% en Neuquén, cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio argentino. En términos poblacionales, el dato equivale a uno de cada 20 niños, niñas y adolescentes de la provincia. El indicador considera los ingresos de los hogares en los que viven y se refiere específicamente a quienes están por debajo del umbral de pobreza extrema.

En educación, el 82% de los estudiantes neuquinos completó la secundaria durante 2025. El resultado de aprendizajes en matemática mostró que el 15% de los adolescentes alcanzó conocimientos satisfactorios en esa materia, la misma proporción que en el conjunto del país. Ambos datos describen aspectos distintos de la trayectoria escolar: cuántos estudiantes terminan el nivel y qué proporción alcanza el desempeño esperado en matemática.

La situación de Neuquén también se reflejó en el Índice de Desarrollo Humano de 2024, que evalúa a la población general a partir de indicadores de salud, educación y nivel de vida. Con 0,771 puntos, frente a un promedio argentino de 0,749, la provincia integró el grupo de las cuatro jurisdicciones con mayor desarrollo humano, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro. Esta medición tiene un alcance más amplio que el índice de niñez e incluye variables como la esperanza de vida, la alfabetización y los ingresos.