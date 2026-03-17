La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el recupero del mercado del producto Verrugol de la firma Laboratorio Fiorano, cuyo uso y comercialización en todo el país había sido prohibido en febrero de este año por irregularidades.

En la Disposición 1409/2026 se destaca que la ANMAT le ordenó a la firma de Claudio Gambino el recupero del mercado de todos los lotes del producto Verrugol (Nitrato de Plata 95% y Nitrato de Potasio 5%).

Dicho producto ya había sido prohibido por tratarse de un medicamento que no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni codificado en la Farmacopea Argentina. Las autoridades detallaron que se trata de un medicamento indicado para la eliminación de callos y verrugas y que, tras el análisis, se constató que el mismo no se encontraba inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional.

Si bien la firma se encuentra habilitada para fabricar productos de higiene personal y cosméticos, no tiene autorización para elaborar especialidades medicinales, lo que derivó en la decisión del organismo.

La medida refuerza la prohibición ya dictada en febrero y apunta a garantizar la seguridad sanitaria frente a productos que no cumplen con los controles establecidos.