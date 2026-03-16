El presidente Javier Milei asistirá este martes al acto en conmemoración de los 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992 en la ciudad de Buenos Aires. La ceremonia comenzará a las 14:50 en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, el lugar donde un coche bomba explotó y provocó la muerte de 29 personas y dejó más de 250 heridos.

Según informaron fuentes oficiales, el mandatario participará del homenaje junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios. El acto de este año tendrá como lema “La primera vez no se olvida”, una consigna que busca mantener viva la memoria del primer gran atentado terrorista ocurrido en el país.

Entre las víctimas fatales hubo ciudadanos argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes. También murieron un taxista, un sacerdote, una mujer que vivía en un geriátrico cercano y trabajadores que realizaban tareas en edificios de la zona.

Dos años después del ataque, el 18 de julio de 1994, la Argentina sufrió otro atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

A más de tres décadas del atentado a la embajada, la causa judicial aún no registra imputados ni condenados, pese a las investigaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales.