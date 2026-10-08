La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca la distinguió por su "obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

La escritora, de 76 años, se convirtió en la segunda autora canadiense en recibir este galardón, después de Alice Munro en 2013. Es además la 19ª mujer en obtener el Nobel de Literatura.

La reacción de Anne Carson al enterarse

La noticia la tomó por sorpresa. Anne Carson se encontraba en Islandia cuando recibió el llamado de la Academia Sueca. "Estaba muy sorprendida", contó la secretaria permanente Ingrid Carlberg. "Me dijo que estaba en Islandia para escuchar el viento". La autora "fue sorprendida, pero muy contenta" con la distinción.

Quién es Anne Carson

Anne Patricia Carson nació en Toronto el 16 de diciembre de 1950. Es poeta, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica. Se desempeñó como docente en universidades como Princeton, Michigan, Emory, California y McGill.

Carson es una de las escritoras más destacadas de la actualidad. Su obra se caracteriza por difuminar los límites entre géneros: poesía, ensayo, teatro y narrativa se entrecruzan en un estilo único.

Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

Su formación en lengua y literatura griega marcó su escritura. La crítica destaca su capacidad para construir una poética innovadora a partir del estudio del mundo grecolatino.

Los libros más destacados de su carrera

A lo largo de su trayectoria, Anne Carson publicó más de 20 libros que la consolidaron como una de las voces más originales de la literatura contemporánea.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran:

"Eros, the Bittersweet" (1986) : su primer libro, donde medita sobre la naturaleza del amor romántico y el deseo.

: su primer libro, donde medita sobre la naturaleza del amor romántico y el deseo. "Short Talks" (1992) : una colección de piezas breves y precisas.

: una colección de piezas breves y precisas. "Autobiography of Red" (1998) : una "novela en verso" que se convirtió en un best-seller y fue definida como "poesía que seduce incluso a quienes no leen poesía" .

: una "novela en verso" que se convirtió en un best-seller y fue definida como . "The Beauty of the Husband" (2002) : un "ensayo de ficción en 29 tangos" .

: un . "Men in the Off Hours" (2001) : donde imagina un debate televisivo entre Virginia Woolf y Tucídides .

: donde imagina un debate televisivo entre y . "Red Doc>" (2013): la secuela de "Autobiography of Red", que sigue a Geryon en su adultez.

Los premios que ya había ganado

Antes del Nobel, Anne Carson acumuló una extensa lista de reconocimientos internacionales. En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, donde el jurado destacó su "poética innovadora" y su "compromiso con la emoción y el pensamiento".

También obtuvo el Premio T.S. Eliot, el Griffin Poetry Prize, el Pen Award a la mejor traducción de poesía y el Folio Prize. En el año 2000 recibió la Beca MacArthur (conocida como la "beca de los genios"), dotada con 500.000 dólares.

El premio y la ceremonia

El Nobel de Literatura 2026 está dotado con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares. La ceremonia de entrega se realizará en Estocolmo el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora la muerte de Alfred Nobel.

Con este galardón, Anne Carson se consagra como una de las figuras centrales de la literatura mundial.