El físico belga Francis Halzen, de 82 años, ganó este martes el Premio Nobel de Física 2026. La Real Academia de las Ciencias de Suecia lo distinguió por sus "contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

"Fue una gran sorpresa y, evidentemente, no lo esperaba", dijo Halzen por teléfono durante la rueda de prensa, poco después del anuncio. "Pero es una gran alegría enterarme de este premio".

Es el primer ganador único del Nobel de Física desde 1992.

Qué son los neutrinos: las partículas fantasma

Los neutrinos son partículas subatómicas conocidas como "partículas fantasma". Atraviesan la materia sin dejar rastro y solo interactúan con ella en casos extremadamente raros.

Son la segunda partícula más común del Universo, después de los fotones. Más de mil millones de neutrinos atraviesan una mano cada segundo. La mayoría proviene del Sol.

Nobel de Física 2026: Francis Halzen, el cazador de neutrinos.

Los neutrinos de alta energía son mucho más raros y difíciles de detectar. Se producen en los entornos más energéticos del Universo. Entre ellos las supernovas y los estallidos de rayos gamma.

Como los neutrinos atraviesan la materia directamente, proporcionan una línea recta de regreso a esos eventos. Ofrecen a los investigadores una forma única de sondear fenómenos astrofísicos.

IceCube: un gigantesco cubo de hielo en el Polo Sur

"Este Premio Nobel trata sobre un gigantesco cubo de hielo situado en el Polo Sur de nuestro planeta", señaló Eva Olsson, miembro del comité Nobel.

En la década de 1980, Halzen se dio cuenta de que el hielo antártico podría ser ideal para capturar una cantidad suficiente de neutrinos. Permitiría a los investigadores obtener más información sobre sus lejanos orígenes.

El Observatorio de Neutrinos IceCube se completó en 2011. Consiste en un detector de un kilómetro cúbico con 5.160 sensores enterrados a más de 1,5 kilómetros de profundidad en el hielo antártico. Costó 271 millones de dólares y cuenta con una colaboración de más de 450 investigadores de 14 países.

Los sensores no ven neutrinos directamente. Cuando un neutrino interactúa con un núcleo atómico en el hielo, produce una partícula cargada que viaja y emite un destello de luz azul. Al rastrear la dirección de la luz, los astrónomos pueden estimar de dónde vino el neutrino original.

El descubrimiento que abrió una nueva era

Apenas dos años después de que IceCube entrara en pleno funcionamiento, los investigadores encontraron evidencia de neutrinos de alta energía procedentes de más allá de la Tierra.

En 2013, IceCube publicó un resultado que mostraba una población de neutrinos con energías tan altas que no podrían haberse producido en ningún lugar del Sistema Solar. Eso estableció el nuevo campo de la astronomía de neutrinos.

"IceCube ahora allana el camino para un nuevo tipo de astronomía", dijo Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física.

"Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico. Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía", agregó.

Una sorpresa y un reconocimiento a la ciencia básica

Halzen nació en Bélgica, pero está afiliado a la Universidad de Wisconsin–Madison en Estados Unidos. Recibirá una Medalla de Oro y 12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares).

"Esto refleja a las personas realmente valientes que se unieron a este proyecto cuando ningún físico conservador respetable se habría unido a mí. Muchas personas talentosas lo hicieron y por eso estoy aquí", declaró Halzen.

El Nobel de Física 2026 reconoce el trabajo de un científico que cazó partículas invisibles durante décadas. Construyó un instrumento gigantesco en el lugar más remoto del planeta. Y abrió una nueva ventana para observar el Universo.