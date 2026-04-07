La misión Artemis II volvió a marcar un hito en la exploración espacial al capturar imágenes inéditas del lado oculto de la Luna, durante su reciente sobrevuelo alrededor del satélite natural. La secuencia incluye una impactante “puesta de la Tierra”, una postal que remite a momentos históricos de la carrera espacial.

La fotografía principal fue tomada este 6 de abril desde la cápsula Orión y muestra a la Tierra como un globo azul tenue emergiendo detrás del horizonte lunar, con nubes brillantes contrastando sobre la superficie craterizada. La imagen evoca directamente a la icónica Earthrise capturada en 1968.

Durante la misión, la nave alcanzó una distancia máxima de 252.756 millas (unos 406.770 kilómetros) respecto de la Tierra, estableciendo un nuevo récord para un vuelo tripulado. Este logro consolida el avance tecnológico en la nueva etapa de exploración lunar impulsada por la NASA.

En el punto de mayor acercamiento a la Luna, los astronautas se ubicaron a apenas 4.070 millas de la superficie, lo que permitió obtener imágenes de alta definición del terreno. Entre los detalles más destacados aparece el cráter Ohm, una formación compleja con bordes escalonados y picos centrales originados por antiguos impactos.

Las imágenes, registradas a través de las ventanillas de la nave, representan un nuevo avance en la observación directa del lado oculto lunar, una región históricamente menos documentada desde misiones tripuladas. La combinación de distancia, precisión y contexto convierte a estos registros en un nuevo hito visual de la exploración espacial.