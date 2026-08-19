Era el año 2000. Un hermoso día, soleado, en noviembre. En una residencia generalmente usada para organizar fiestas y otros aconteceres, a orillas del río Limay, en la capital neuquina, crepitaban las llamas de un fuego. Al costado, sobre las brasas, una parrilla gigante; y, sobre esa parrilla, carne y achuras aportando su aroma al conjunto escénico.

Sentados a una mesa larga, están varias personas charlando amablemente. Entre ellas, la actriz Ana María Picchio, el actor Rodrigo de la Serna, y la actriz Érica Rivas, quien tiene en brazos a una beba preciosa, llamada Miranda. La niña agita los brazos y sonríe: es hija de De la Serna y Rivas, quienes, entonces, eran pareja.

Yo estoy sentado con Ana María Picchio al lado. Y también estoy en el cielo de los amantes del cine. Ana María charla, me sonríe, me sirve pedacitos de carne en el plato. Yo tartamudeo sin cesar, entre otras cosas, porque jamás hubiera imaginado estar tan cerca y tan íntimo con la actriz de “Breve Cielo” (1969), una de las películas argentinas que más me habían conmovido en toda la vida.

La ocasión ameritaba el asado, organizado entonces por el diario La Mañana del Sur, que era propiedad de Julio Ramos, y en el que yo trabajaba como jefe de la Redacción. Presentábamos el preestreno nacional de la película de Carlos Oves, “Gallito Ciego”, bajo la denominación un tanto pomposa de “Primera semana de Cine Internacional de la Patagonia”.

Ana María Picchio fue la madrina de ese acontecimiento.

La película se proyectó, a la noche, en el Cine Español, con la presencia de su director, quien no llegó al asado, pero sí al preestreno. Rodrigo de la Serna y Érica Rivas eran protagonistas en el filme, además de Gustavo Garzón. “Gallito ciego” era una película del rubro policial, y con cierto tono apocalíptico de la época: estábamos en el 2000, y muchos creían que la Argentina se derrumbaba sin remedio.

Rodrigo de la Serna sería, al cabo, uno de los actores más importantes del cine nacional. Érica Rivas alcanzaría niveles de popularidad impresionantes con “Casados con Hijos”, la serie de TV encabezada por Guillermo Francella. Miranda, aquella beba, sería también actriz de cine y teatro. Entre sus trabajos más destacados, participó, junto a su madre, en la producción de Netflix “Elena sabe”, y protagonizó la película “Alemania”.

Ana María Picchio sigue en los escenarios, tal vez sin recordar aquella charla que se fue, entre la brisa y el sol del mediodía, a orillas del río Limay, por el ancho cielo de los olvidos.

Yo, por mi parte, recuerdo, algo recuerdo, y cuento, pues ese era, y es, mi trabajo.