La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” comenzará este viernes 11 de septiembre de 2026 con una agenda que reunirá presentaciones de libros, un conversatorio, una charla y la presentación del Coro de la Universidad Nacional del Comahue.

Las actividades se desarrollarán entre las 16 y las 20, en los auditorios Marcelo Martín Berbel, Irma Cuña y María Elena Walsh, ubicados en el predio de la feria y sus espacios culturales asociados.

Durante la primera jornada habrá propuestas vinculadas con literatura, historia, memoria, educación, derechos humanos, fútbol y cultura patagónica. Entre los nombres destacados de la agenda aparecen Patricio Zunini, Verónica Boix, Raúl Mansilla, Daniel Brunskole y Gladys Elvira, entre otros.

Una jornada con tres auditorios y actividades simultáneas

La programación del viernes tendrá una característica clave para quienes quieran recorrer la feria: varias actividades se realizarán en simultáneo, por lo que será necesario elegir entre propuestas que coincidan en horario.

La agenda comenzará a las 16, continuará con nuevas actividades a las 17 y 18 y tendrá su mayor concentración de propuestas entre las 19 y las 20.

Las primeras actividades

La jornada se pondrá en marcha con dos propuestas simultáneas:

Auditorio Marcelo Martín Berbel: presentación del Coro de la Universidad Nacional del Comahue .

presentación del . Auditorio Irma Cuña: Patricia Bobadilla Guerrero presentará Sin planeta B, Jorge vuelve al mar, de Editorial Autores de Argentina, una biografía.

Historia, Patagonia y adolescencias

A las 17 habrá tres actividades:

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Raúl Mansilla presentará Un viaje por la Patagonia (En reise til Patagonia), de Nils Johan Schjander, publicado por Casa Editora Utopía Patagonia.

presentará Un viaje por la Patagonia (En reise til Patagonia), de Nils Johan Schjander, publicado por Casa Editora Utopía Patagonia. Auditorio Irma Cuña: Daniel Brunskole presentará Patagonia Tierra Mítica. Sus etnias, de Editorial Remitente Patagonia.

presentará Patagonia Tierra Mítica. Sus etnias, de Editorial Remitente Patagonia. Auditorio María Elena Walsh: Perla Benegas brindará la charla “Adolescencias”.

La combinación permite elegir entre una mirada histórica y de viajes sobre la Patagonia, una propuesta centrada en las etnias de la región y una actividad vinculada con las adolescencias.

Libros, memoria y derechos humanos

A las 18 se sumarán otras tres propuestas:

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Gladys Elvira presentará Silencios develados, de Prohistoria, una investigación sobre ciencias sociales, historia y memoria, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) .

presentará Silencios develados, de Prohistoria, una investigación sobre ciencias sociales, historia y memoria, junto a la . Auditorio Irma Cuña: Maria Benicia Costa Paz presentará El otro Roca, de Ediciones Condoblezeta, una novela histórica.

presentará El otro Roca, de Ediciones Condoblezeta, una novela histórica. Auditorio María Elena Walsh: Teresa Fleitas presentará Entre Utopias y Quimeras, de Ediciones ArS.

La presencia de Silencios develados se vincula además con uno de los ejes que atravesarán esta edición de la feria: la memoria y los derechos humanos.

Borges y nuevas miradas sobre la educación

A las 19 comenzarán tres nuevas presentaciones:

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Patricio Zunini presentará Borges enamorado, de Editorial Galerna.

presentará Borges enamorado, de Editorial Galerna. Auditorio Irma Cuña: Hernán Martín Descalzo presentará Educación emocional I, de Sintonía Ediciones.

presentará Educación emocional I, de Sintonía Ediciones. Auditorio María Elena Walsh: presentación de “Revista Seis Mujeres”, con relatos de Sara Mansilla, la Secretaría de Derechos Humanos y ATEN.

La actividad de Zunini tendrá un interés particular dentro de la programación de 2026, ya que la feria preparó distintas propuestas para recordar la vida y la obra de Jorge Luis Borges. La edición también incluirá una muestra dedicada a su vínculo con Neuquén y una sala de lectura borgeana.

Además, Borges enamorado ya tiene una cobertura específica en Mejor Informado, donde se anticiparon las historias sentimentales que aborda el libro.

El cierre del viernes tendrá literatura, fútbol y deporte social

La última franja horaria de la jornada tendrá tres actividades simultáneas:

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Verónica Boix encabezará el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina” .

encabezará el conversatorio . Auditorio Irma Cuña: Diego Fabián Gómez presentará Crónicas de Fútbol Fantástico, de Editorial Tinta Libre.

presentará Crónicas de Fútbol Fantástico, de Editorial Tinta Libre. Auditorio María Elena Walsh: ISEI, Lozano, Ruiz Díaz y Paladino presentarán el Manual de deporte social, de Editores de Argentina.

El conversatorio de Boix será, además, el primer encuentro de un invitado nacional dentro de la programación de la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén.

La Feria del Libro de Neuquén tendrá diez días de actividades

La jornada del viernes será apenas el comienzo de una programación que se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre.

La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén se desarrollará bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, con epicentro en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de los alrededores.

La edición 2026 contempla 140 presentaciones de libros, 53 actividades para visitas escolares, 10 charlas y talleres especiales y 14 espectáculos familiares, distribuidos entre los tres auditorios y otros espacios culturales.

La convocatoria también alcanzó cifras récord: según información difundida por la organización, hubo más de 600 postulaciones entre escritores, editoriales, librerías, expositores y propuestas culturales.

Entre los invitados nacionales que pasarán por Neuquén durante los diez días aparecen Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

Un viernes atravesado por literatura, historia y memoria

La programación del primer día permite anticipar uno de los rasgos centrales de esta edición: la feria no estará concentrada exclusivamente en la presentación de novedades editoriales.

El cronograma combina literatura, historia, periodismo, educación, derechos humanos, filosofía, deporte y expresiones artísticas, con actividades dirigidas a públicos diferentes.

A su vez, la programación dialogará con dos aniversarios que tendrán especial presencia durante la feria: los 50 años del último golpe de Estado en Argentina y los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

En ese marco, la APDH tendrá una muestra vinculada con memoria y derechos humanos, mientras que distintos espacios culturales abordarán la figura de Borges y su relación con Neuquén.