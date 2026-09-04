Tras la decisión del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes de no avanzar con el pedido de juicio político en su contra, el intendente Carlos Saloniti aseguró que las acusaciones presentadas carecían de sustento jurídico y remarcó que ninguno de los seis puntos cuestionados estaba vinculado a una conducta personal irregular de su parte. En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera, que se emite por AM550, el jefe comunal sostuvo que afrontó la instancia con tranquilidad y destacó haber solicitado la sesión especial para exponer su versión antes de que los concejales resolvieran si correspondía iniciar el proceso.

“Quise transmitir tranquilidad a toda la comunidad de San Martín de los Andes de que no había ninguna actuación personal mía que justificara llegar a una instancia de estas características”, afirmó Saloniti en relación al proceso de juicio político.

Cuatro horas de explicaciones ante los concejales

Saloniti recordó que durante la sesión especial respondió durante unas cuatro horas a los cuestionamientos planteados en la denuncia. Según explicó, cada uno de los puntos fue abordado en detalle y los concejales tuvieron la posibilidad de realizar preguntas sobre distintos aspectos de la gestión municipal.

El intendente de San Martín de los Andes consideró que el resultado del debate confirmó que las acusaciones no reunían los requisitos necesarios para avanzar hacia un juicio político. “Lo importante es que pude explicarlo punto por punto y que los resortes del Estado funcionaron”, expresó.

Para el jefe comunal, el episodio también deja un antecedente institucional sobre la necesidad de que este tipo de mecanismos cuenten con fundamentos sólidos antes de poner en marcha procesos que generan desgaste político y administrativo.

La polémica por el lago Lácar y la emergencia ambiental

Uno de los puntos incluidos en la presentación estaba relacionado con la situación ambiental del lago Lácar y la falta de una declaración de emergencia ambiental en la ciudad. Sobre ese tema, Saloniti cuestionó los argumentos de la denuncia y sostuvo que no existían elementos técnicos que respaldaran la afirmación de que el lago estuviera contaminado. “Decir que hay una emergencia ambiental y que el lago Lácar está contaminado requiere rigor técnico y científico”, señaló, al tiempo que recordó que la cooperativa de agua local había informado meses atrás que no existían elementos que confirmaran esa situación.

El intendente también manifestó preocupación por la facilidad con la que, según su visión, pueden instalarse versiones o acusaciones a través de redes sociales y plataformas digitales sin el debido respaldo documental.

"Había otras cosas detrás"

Durante la entrevista, Saloniti dejó entrever que detrás de la denuncia pudo haber existido una intencionalidad distinta a la de mejorar el funcionamiento de la ciudad. “Creo que había otras cosas detrás y que el fin no era la nobleza de que esté mejor San Martín de los Andes”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó el caso con la repercusión que alcanzó en medios de alcance nacional y mencionó publicaciones periodísticas que difundieron el conflicto político local junto a imágenes suyas y del gobernador Rolando Figueroa. Para el intendente, la comunidad comprendió finalmente que los cuestionamientos apuntaban a temas de gestión y problemáticas generales de la ciudad, pero que ninguno demostraba una conducta irregular de carácter personal.

El impacto sobre la gestión y los proyectos de la ciudad

Saloniti también defendió decisiones cuestionadas en la denuncia vinculadas a obras y servicios locales. Como ejemplo mencionó las intervenciones realizadas en el estacionamiento del Cerro Chapelco, una infraestructura considerada estratégica para la temporada turística.

Según explicó, las mejoras permitieron avanzar por primera vez con sectores asfaltados en el predio y respondieron a una necesidad concreta para el funcionamiento del principal centro de esquí de la provincia.

El jefe comunal sostuvo que muchos de los puntos cuestionados correspondían a decisiones administrativas o de gestión pública que forman parte del funcionamiento habitual del municipio y que no pueden interpretarse como faltas personales del intendente.

Un debate que reabre la discusión sobre la política local

El episodio volvió a poner sobre la mesa el clima político que atraviesa San Martín de los Andes y el debate sobre los mecanismos de control institucional. Saloniti advirtió sobre los riesgos de trasladar cada conflicto o problema de gestión al terreno de los pedidos de juicio político y aseguró que esa dinámica podría afectar el normal funcionamiento de los gobiernos locales. “Si cada problema de una ciudad ameritara un juicio político, nadie podría ser intendente ni gobernador”, afirmó.

Con el expediente ya desestimado por el Concejo Deliberante, el intendente busca ahora dejar atrás la controversia y concentrar la agenda en temas centrales para la localidad cordillerana, como el desarrollo turístico y los desafíos de infraestructura que enfrenta una de las ciudades más importantes para el turismo neuquino.

La entrevista completa a Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes