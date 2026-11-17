CENOVA abrió el lunes 16 de noviembre de 2026 las inscripciones para sus tres Certificaciones Profesionales 2027, orientadas a personas interesadas en formarse para la industria energética vinculada con Vaca Muerta, con el aval de UFLO Universidad. Los trayectos son Operador/a de Campo, Operador/a de Plantas de Gas y Petróleo y Operador/a de Fractura Hidráulica.

Cada certificación tiene una duración de ocho meses y ofrece turnos mañana y noche. Los programas combinan cuatro módulos de formación común y un quinto módulo específico de cada especialidad.

La iniciativa está destinada a quienes buscan incorporar conocimientos técnicos sobre los procesos de la industria de los hidrocarburos. Las inscripciones ya están abiertas y las consultas pueden realizarse a través del sitio oficial de CENOVA o por teléfono al 299 429-3118.

CENOVA propone tres caminos de formación para ingresar a la industria energética

El crecimiento de Vaca Muerta puso en primer plano la necesidad de contar con trabajadores capacitados para las distintas etapas de la actividad hidrocarburífera. Desde las operaciones en los yacimientos hasta el tratamiento del gas y el petróleo, la industria requiere conocimientos técnicos específicos.

En ese contexto, CENOVA presentó una nueva convocatoria para 2027, con tres certificaciones profesionales que buscan acercar a los estudiantes a diferentes áreas del sector energético.

La propuesta tiene una característica común: no exige elegir desde el primer momento una especialidad sin conocer previamente el funcionamiento general de la industria. Los programas comienzan con cuatro módulos compartidos y luego avanzan hacia una formación específica.

Qué se aprende en cada una de las tres certificaciones

Las certificaciones tienen una duración de ocho meses y están organizadas en función de diferentes actividades dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos.

1. Operador/a de Campo

Orientada a las tareas que se realizan en instalaciones y operaciones de campo. Permite acercarse a las actividades vinculadas con el funcionamiento de los equipos y las operaciones en los yacimientos.

2. Operador/a de Plantas de Gas y Petróleo

Enfocada en los procesos de funcionamiento de las plantas industriales y el tratamiento de los hidrocarburos, desde su recepción hasta las distintas etapas de procesamiento.

3. Operador/a de Fractura Hidráulica

Vinculada con la estimulación de pozos, una etapa fundamental de la producción no convencional que permite mejorar la circulación de hidrocarburos desde la formación hacia el pozo.

La elección dependerá del área en la que cada estudiante quiera profundizar. Las tres alternativas comparten una base de conocimientos y luego desarrollan contenidos relacionados con las particularidades de cada actividad.

Cómo será la cursada y qué aval tienen los certificados

Cada trayecto formativo se extenderá durante ocho meses y tendrá dos alternativas horarias: turno mañana y turno noche.

La estructura académica contempla cinco módulos. Los primeros cuatro serán comunes a las tres especialidades, mientras que el último estará dedicado a los conocimientos técnicos propios de cada certificación.

Además, las propuestas cuentan con el aval de UFLO Universidad, un aspecto relevante para quienes buscan una formación respaldada institucionalmente.

Desde CENOVA, su director, Sergio López, explicó que el objetivo es que los participantes puedan comprender las características de la actividad energética e incorporar herramientas técnicas desde el inicio de su recorrido formativo.

"Cuando hablamos de Vaca Muerta, muchas veces ponemos el foco en las oportunidades que genera la industria, pero también tenemos que preguntarnos cómo preparamos a las personas para participar de ese desarrollo. La formación técnica es una parte central de ese proceso", sostuvo López.

La capacitación técnica, un desafío para el crecimiento de Vaca Muerta

El desarrollo de Vaca Muerta no depende exclusivamente de las inversiones y de la incorporación de tecnología. También requiere trabajadores que conozcan los procedimientos, los equipos y las condiciones de seguridad de las diferentes operaciones.

La demanda de formación ya se refleja en otras iniciativas de la región. En marzo de 2026 comenzó a funcionar el Instituto Vaca Muerta (IVM), un centro de capacitación técnica impulsado con participación de empresas del sector, que puso en marcha cursos gratuitos para formar operadores y técnicos.

La convocatoria del IVM había despertado un fuerte interés: durante sus primeras etapas se registraron más de 17.000 inscripciones.

También existen experiencias de articulación entre instituciones educativas y gobiernos locales. En octubre de 2026, Cutral Co y Plaza Huincul acordaron con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) el dictado de capacitaciones en especialidades industriales vinculadas con las futuras necesidades de infraestructura energética y los proyectos de gas natural licuado (GNL).

Estos antecedentes muestran que la capacitación se convirtió en uno de los ejes de preparación para acompañar la expansión de la actividad hidrocarburífera en Neuquén.

En ese escenario, las certificaciones de CENOVA representan otra alternativa dentro de la oferta educativa vinculada con el sector.

La formación no garantiza un empleo, pero permite adquirir conocimientos específicos

Uno de los puntos que conviene tener en cuenta al elegir una capacitación es la diferencia entre obtener una certificación y acceder a un puesto de trabajo.

Los programas de CENOVA están orientados a incorporar conocimientos sobre distintas áreas de la industria energética. Sin embargo, la realización de estos cursos no constituye una garantía de contratación ni de ingreso automático a una empresa petrolera.

López destacó la importancia de mantener una relación entre los contenidos educativos y las necesidades concretas de las compañías.

"La formación tiene que estar conectada con lo que sucede en la industria. Por eso es importante trabajar junto a las empresas, conocer sus procesos e identificar qué conocimientos técnicos necesitan las personas que se desempeñan en cada área", señaló.

La articulación entre capacitación y actividad productiva plantea un desafío adicional: que los conocimientos adquiridos durante la cursada puedan responder a los procedimientos y requerimientos reales de los puestos de trabajo.