En el corazón de Vaca Muerta, Añelo avanza con una obra para mejorar el drenaje pluvial

La Municipalidad de Añelo inició los trabajos de revestimiento en hormigón de un canal pluvial de dos metros de ancho, ubicado entre la Ruta Provincial N.º 7 y la colectora Jaime de Nevares. La obra constituye el primer paso del Plan Director Pluvial, una iniciativa destinada a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y resolver problemas históricos de drenaje en la localidad neuquina.

La intervención comenzó después de años de espera y apunta a ordenar la circulación del agua superficial durante las precipitaciones. Los trabajos permitirán mejorar la conducción del caudal y reducir los inconvenientes que se producen cuando las lluvias afectan distintos sectores de la ciudad.

El intendente Fernando Banderet destacó la importancia de avanzar con infraestructura que, aunque no siempre tiene la visibilidad de otras obras públicas, resulta fundamental para el funcionamiento urbano y la seguridad de los vecinos.

El Plan Director Pluvial comienza con una obra concreta

El revestimiento del canal representa la primera etapa de una planificación más amplia. El Plan Director Pluvial de Añelo busca abordar de manera progresiva las necesidades de drenaje urbano y establecer intervenciones para distintos sectores de la localidad.

La ejecución de este tipo de infraestructura adquiere relevancia en una ciudad que experimenta un crecimiento urbano asociado, entre otros factores, al impulso de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

La obra es clave para el drenaje una de localidad neuquina que crece al ritmo de Vaca Muerta - Foto: Gentileza

A medida que se amplían las áreas urbanizadas, también aumenta la necesidad de contar con sistemas adecuados para conducir el agua de lluvia. El drenaje pluvial es una parte esencial de esa planificación, ya que permite reducir anegamientos y evitar que el escurrimiento superficial afecte calles, viviendas y la circulación cotidiana.

Cómo funcionará el canal revestido en hormigón

La obra contempla el revestimiento de un canal de dos metros de ancho, con el objetivo de mejorar la conducción del agua pluvial.

El hormigón permitirá conformar una superficie de circulación más definida y facilitar el escurrimiento hacia los sectores previstos por el sistema de drenaje.

La intervención busca reducir los inconvenientes que históricamente se registraron durante las precipitaciones. Sin embargo, el resultado integral dependerá también de la continuidad de las obras, de la conexión con otros tramos del sistema y del mantenimiento de los canales.

Una infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de Añelo

El desarrollo de Añelo plantea desafíos que van más allá de la expansión de viviendas y la construcción de nuevos espacios urbanos. La infraestructura de servicios debe acompañar ese crecimiento para responder a las necesidades actuales y futuras de la población en el corazón de Vaca Muerta.

En ese escenario, las obras pluviales cumplen una función preventiva: permiten organizar el recorrido del agua de lluvia y reducir los riesgos asociados a las acumulaciones en zonas urbanizadas.

El inicio del Plan Director Pluvial abre una nueva etapa en ese sentido. La continuidad de las intervenciones será determinante para conocer el alcance real de la planificación y los sectores que podrán beneficiarse.