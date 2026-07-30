¿Qué comer para disfrutar de un día de nieve?

En un día de nieve hay múltiples actividades fascinantes para disfrutar: salir a sacar fotos, entablar una divertida guerra de bolas de nieve, armar muñecos, realizar caminatas con raquetas, deslizarse en trineo o culopatín, o entregarse a la adrenalina del esquí y el snowboard. Sin embargo, la altura, el frío y el esfuerzo sostenido imponen un gasto calórico significativamente superior. Para mantener la temperatura corporal adecuada y rendir al máximo sin sufrir fatiga ni lesiones, una planificación nutricional estratégica es el mejor combustible que podes cargar en el cuerpo.

Estrategia nutricional por horarios

Desayuno potente (antes de salir)

Es la comida estructural del día. Debe ser calórico, abundante y rico en carbohidratos de absorción media-lenta combinados con proteínas y grasas saludables. Hay que evitar el error clásico de tomar solo un café o consumir comidas muy grasosas y pesadas justo antes de salir, ya que la digestión lenta sumada al frío genera malestar.





Selección de Infusiones: Las infusiones no solo aportan hidratación, sino que también ayudan al confort digestivo y acompañan la ingesta de alimentos según el momento del día y las preferencias personales. En todos los casos, se recomienda controlar la cantidad de azúcar agregada (o preferir tomarlas amargas o moderadamente endulzadas):

Mate cocido / Té: Opción reconstituyente y liviana. Ideal para acompañar alimentos tanto dulces como salados. Siempre es recomendado tomarlos con leche para sumar un plus de proteínas y calcio.

Chocolate caliente (o cacao con leche): Aporta cuerpo y energía. Se sugiere preparar preferentemente con cacao amargo y leche, modulando y reduciendo el uso de azúcar o endulzantes.

Café: Opción estimulante y reconfortante. Ideal para activar la mañana o dar un impulso de energía por la tarde. Se recomienda consumirlo preferentemente con leche para sumar proteínas y calcio, moderando su consumo en horarios nocturnos para no alterar el descanso.

¿Qué comemos en el desayuno?

Opción A: Yogur natural sin azúcar con avena y frutas variadas como banana o manzana.

Opción B: Tostadas de pan integral con queso, palta o huevo, acompañadas de fruta fresca.

Opción C (Horneados caseros): Muffins o budín casero de avena y banana/manzana, o galletitas caseras de avena, semillas y pasas.

Opción D (Panadería local): Si no hay tiempo de preparar algo casero, la mejor alternativa es optar por panadería (facturas, budines artesanales, scones o pan fresco) y evitar las galletitas y panificados industriales ultraprocesados.

Hidratación inicial: Iniciar la ingesta de agua desde el desayuno, ya que en la montaña cuesta acordarse de hidratarse.





Colación de media mañana (snacks de mochila)

Comer algo guardado en el bolsillo de la campera cada 2/3 horas aproximadamente evita la caída de glucógeno y mantiene la fatiga a raya. La clave está en optar por alimentos formato "un bocado", fáciles de consumir con los guantes puestos durante un descanso rápido en el telesilla o al costado de la pista:

Turrón: Opción liviana, resistente y de fácil asimilación para aportar energía rápida en el camino.

Fruta fresca o deshidratada: Una banana, manzana o mandarina, o pasas y frutas desecadas que ocupan muy poco espacio.

Barrita de cereal o proteica: Práctica y de rápida absorción para reponer energía al instante.

Chocolate negro (+70% cacao): Un par de cuadraditos aportan energía concentrada y calorías de calidad.

Se recomienda evitar productos como el alfajor, ya que los envoltorios suelen ser difíciles de abrir con guantes o manos frías y, al comerlos, hacen mucha miga, lo que resulta incómodo y poco práctico en la montaña

Almuerzo (refugio o parador)

A la hora del almuerzo, conviene priorizar carbohidratos complejos combinados con proteína magra y vegetales para reponer energía sin provocar pesadez ni somnolencia durante las bajadas de la tarde:

Plato de pastas o arroz con vegetales y atún o pollo.

Guiso o ración de legumbres, excelente fuente energética y proteica de origen vegetal.

Sándwich de pollo o jamón crudo con vegetales en pan integral, o tarta.

Empanadas de pollo o carne con tomates Cherry y paras cuña.

Sopa o caldo caliente, una opción ideal para rehidratar y devolverle el calor al cuerpo.

Colación de la tarde (antes de las últimas bajadas)

Antes de afrontar la etapa final del día en la montaña o justo al terminar la actividad en las pistas, el cuerpo ya arrastra un agotamiento acumulado. En este momento del día, el objetivo nutricional no es una digestión pesada, sino un golpee de energía rápida y de fácil asimilación para sostener la concentración y el esfuerzo muscular final.





Opciones ideales para llevar en el bolsillo (igual que media mañana)



Qué priorizar: Azúcares simples y carbohidratos de rápida absorción que eleven los niveles de glucosa en sangre de manera inmediata.

La merienda (para empezar a recuperarnos)

La merienda es un momento clave del día para recargar energías, aportar nutrientes esenciales y mantener la saciedad hasta la cena.

Selección de Infusiones (Igual que en el desayuno)

¿Qué comemos en la merienda?

Opciones Caseras y Nutritivas (Primera opción: ideales para preparar con anticipación)

Pan integral con queso y mermelada: Un clásico excelente. El contraste del mate cocido o chocolate dulce con una tostada genera un gran equilibrio.

Muffins o budín casero de avena y banana / manzana: Hechos con avena integral y frutos secos, endulzados de forma natural con la misma fruta o un toque de miel/azúcar mascabado. Acompañan perfecto el chocolate en días fríos.

Pancitos o scones de queso caseros: Una gran alternativa salada, ideal para quienes prefieren cortar con lo dulce, especialmente cuando se toma mate cocido.

Galletitas caseras de avena, semillas y pasas de uva / chispas de chocolate amargo: De rápida digestión, aportan fibra y energía sostenida para el resto de la jornada.





Panadería (Segunda opción: para cuando no hay tiempo de cocinar)

Si no es posible preparar algo casero, la mejor alternativa es optar por la panadería (facturas, budines artesanales, scones o pan fresco) y evitar las galletitas y panificados industriales ultraprocesados, los cuales suelen contener excesos de azúcares, grasas de baja calidad, sodio y aditivos.

Cena recuperadora (al finalizar la jornada)

Una vez terminada la actividad física y de regreso a casa/alojamiento, la meta cambia drásticamente: el foco pasa a ser la recuperación, la reparación muscular y la recarga de reservas para el día siguiente. Para lograrlo, la cena debe combinar proteínas de alta calidad (para reparar las fibras musculares) con carbohidratos complejos (para reponer el glucógeno agotado) y vegetales variados (que aportan minerales, fibra y antioxidantes).





Ejemplos de Menús para la Cena

Opción Clásica: Milanesa de carne o pollo al horno acompañada de puré mixto (papa y calabaza) y una ensalada.

Opción de Montaña: Guiso espeso de lentejas, arroz o fideos con vegetales variados (zanahoria, papa, morrón, cebolla) y trozos de carne magra.

Opción Liviana: Filete de pescado con finas hierbas, acompañado de arroz integral y un salteado caliente de brócoli y zanahorias.

Regla de Oro: La Hidratación Invisible

El frío inhibe la sensación de sed, pero la altitud y el aire seco aumentan exponencialmente la pérdida de agua a través de la respiración. Toma sorbos regulares de agua a lo largo del día (1.5 o 2 litros diarios) aunque no sientas sed. Las bebidas isotónicas o con electrolitos resultan muy útiles en días de mucho esfuerzo. Además, modera el consumo de alcohol durante la jornada, ya que deshidrata, afecta el equilibrio y altera la percepción del frío.

Ideas de snacks: caseros y de góndola

Para que los snacks en la nieve funcionen, deben ser compactos, energéticos y no congelarse con el frío extremo (evitá rellenos muy húmedos o caramelos pegajosos que se vuelvan durísimos). Llevarlos en los bolsillos internos de tu campera aprovecha tu propio calor corporal para mantenerlos a una temperatura aceptable.

Recetas Caseras Súper Rápidas

Trufas / Energy Balls de pasas y Coco: Procesa 1 taza de pasas sin semillas con 1 taza de nueces o almendras, 1 cucharada de cacao amargo y 1 cucharada de aceite de girasolo coco. Armá bolitas con las manos, pasalas por coco rallado y llévalas al freezer antes de salir.

Trail Mix Invernal: Mezclá almendras tostadas, castañas de cajú, nueces, pasas de uva, arándanos deshidratados y chips de chocolate amargo. La combinación dulce-salado ayuda a reponer minerales.





Opciones listas de supermercado y dietética

Si no tuviste tiempo de cocinar la noche anterior, estas opciones comerciales son ideales para meter en la mochila:

Frutos secos envasados sin sal agregada: se ofrecen buenas porciones.

Barritas de cereal comerciales: Preferir opciones nutritivas como la barrita deportiva o reducidas en azúcares.

Barras proteicas: aportan 15g de proteína, son libre de gluten y contiene probióticos, garantizando saciedad duradera.

Opciones de dietética: Snacks de garbanzos o arvejas tostadas (buena opción salada), bolitas energéticas y frutas deshidratadas sin azúcar añadida.