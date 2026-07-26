La cultura neuquina despide a una reconocida artista y docente

La comunidad cultural de Neuquén atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de una reconocida artista y docente que dejó una marca imborrable en generaciones de estudiantes, colegas y vecinos de la provincia. Se trata de Julieta Sacchi, cuya muerte provocó una inmediata reacción de afecto en redes sociales y en distintos espacios vinculados al arte y la educación.

A lo largo de su trayectoria, fue reconocida por su compromiso con la enseñanza, la promoción de la cultura y el acompañamiento de jóvenes artistas. Su trabajo trascendió el ámbito académico y se convirtió en una referencia para numerosos proyectos culturales desarrollados en Neuquén.

Quienes compartieron con ella espacios de formación destacaron su calidad humana, su vocación pedagógica y la capacidad de transmitir conocimientos con sensibilidad y cercanía. Exalumnos y colegas coincidieron en señalar que su influencia fue mucho más allá de las aulas y que su legado permanecerá en cada una de las personas que formó.

Desde la Sala de Arte Emilio Saraco informaron que este domingo 26 de julio permanecerá cerrada por duelo.

"Acompañamos a la familia, amigos y colegas artistas de nuestra querida Julieta Sacchi con mucho afecto", agregaron.

Las muestras de pesar se multiplicaron durante las últimas horas. Instituciones educativas, organismos culturales y referentes del ámbito artístico expresaron sus condolencias y recordaron su aporte al desarrollo cultural de la provincia.

Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero también una trayectoria que seguirá presente en la memoria colectiva neuquina, donde su nombre quedó asociado al arte, la educación y la construcción de comunidad.