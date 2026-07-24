Artesanías Neuquinas confirmó que obtuvo siete premios en la Expo Rural 2026 y destacó la gran cantidad de visitantes que diariamente recorren el stand de Neuquén en el predio ferial de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. En esta edición participan artesanos de Nahuel Mapi y Las Coloradas y Paraje Huncal quienes comparten sus conocimientos en disciplinas como el tejido y la platería.

El presidente de Artesanías Neuquinas, Luis "Titi" Ricciuto, aseguró durante una entrevista con Prima Multimedios que la participación provincial supera las expectativas gracias al interés del público por las artesanías, la gastronomía y la oferta turística neuquina.

La provincia participa hasta el domingo 26 de julio, a través de Neuquentur S.E y del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, con una propuesta que integra artesanías, degustaciones, información turística y experiencias vinculadas a los destinos neuquinos.

El stand de Neuquén mantiene un flujo constante de visitantes

"Estamos muy contentos porque hay muchísimas visitas. Hay una cantidad permanente de gente que pasa por el stand de Neuquén", resumió Ricciuto.

El presidente de Artesanías Neuquinas explicó que muchas personas llegan especialmente para conocer el espacio dedicado a las artesanías de la provincia.

"Hay gente que viene específicamente a visitar artesanías y a llevarse productos de Neuquén. Son un sello distintivo por su calidad, durabilidad y precio, y la gente encuentra ese equilibrio", señaló.

Según explicó, la presencia de Artesanías Neuquinas en la tradicional muestra de Palermo ya se convirtió en un clásico para quienes visitan cada año la exposición.

Siete artesanos neuquinos fueron distinguidos en un concurso nacional

Uno de los hechos más destacados para la delegación provincial fue la obtención de siete premios otorgados por un jurado especializado de la Exposición Rural.

Ricciuto explicó que el reconocimiento surgió de un concurso en el que participaron artesanos de distintas provincias y donde las piezas neuquinas lograron sobresalir.

"Nos llevamos siete premios de diferentes artesanos y artesanas de la provincia. Es un concurso muy importante y para nosotros representa un enorme orgullo", afirmó.

Los reconocimientos vuelven a poner en valor el trabajo artesanal desarrollado en distintas comunidades neuquinas y la calidad de las piezas elaboradas con técnicas tradicionales.

Más que artesanías: una experiencia para conocer Neuquén

Además de la venta de productos regionales, el espacio neuquino propone una experiencia integral.

Los visitantes pueden acceder a:

degustaciones de productos regionales;

información sobre destinos turísticos;

propuestas vinculadas a las Termas del Neuquén ;

; demostraciones artesanales;

actividades recreativas para toda la familia.

"Queremos que la gente viva una experiencia. Que conozca nuestras artesanías, nuestros destinos, las termas y todo lo que ofrece Neuquén", explicó Ricciuto.

¿Hasta cuándo se puede visitar el stand de Neuquén?

La propuesta continuará abierta durante las últimas jornadas de la 138° Exposición Rural de Palermo.

Ricciuto invitó al público que aún no asistió a recorrer el espacio provincial.

"Vamos a estar durante toda la jornada de hoy, mañana y el domingo, cuando finalice la exposición."

La Rural se convirtió en una vidriera estratégica para Neuquén

La participación en la Expo Rural forma parte de la estrategia provincial para posicionar la marca Neuquén fuera de la Patagonia.

Durante los once días de exposición, la provincia reunió en un mismo espacio a Neuquentur SE, Artesanías Neuquinas, productores regionales, bodegas, cocineros y organismos provinciales con el objetivo de promocionar el turismo, la gastronomía y la identidad cultural neuquina.

La iniciativa busca captar nuevos visitantes, fortalecer el consumo de productos regionales y abrir oportunidades comerciales para emprendedores y artesanos.