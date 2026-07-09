¿Por qué un vecino puede gritar un gol varios segundos antes de que aparezca en otra pantalla? La explicación está en el delay de las transmisiones digitales, un retraso que depende del recorrido que hace la señal, la infraestructura de internet y los sistemas que utilizan las plataformas para evitar interrupciones durante la reproducción.

La explicación fue brindada por Carlos Muner, especialista en Automatización y Electrónica, durante una entrevista en el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550 La Primera. Allí aclaró que el retraso no depende únicamente de si el usuario mira el partido por cable, satélite o streaming, sino del camino que recorre la señal antes de llegar al televisor, la computadora o el celular.

Según Muner, prácticamente todas las transmisiones actuales son digitales y utilizan un sistema de buffer, una memoria temporal que almacena algunos segundos de video para evitar microcortes cuando la conexión pierde paquetes de información. Ese proceso es el principal responsable de que dos personas puedan ver el mismo partido con diferencias de varios segundos.

El recorrido de la señal explica gran parte del retraso

El especialista señaló que una transmisión en vivo pasa por distintos servidores, proveedores de internet y enlaces de comunicación antes de llegar al usuario final.

Cada uno de esos pasos puede sumar algunos milisegundos o incluso segundos de demora. Cuando el recorrido es más largo o la infraestructura necesita compensar pérdidas de información, el sistema incrementa el buffer para mantener una reproducción estable.

"Depende de dónde me conecte, qué proveedor tenga y por cuántos servidores pasó la señal", explicó Muner durante la entrevista.

La fibra óptica suele ofrecer menor delay

Uno de los aspectos destacados por el especialista es que las conexiones mediante fibra óptica suelen registrar menos retraso que otros sistemas.

Esto ocurre porque la fibra pierde menos paquetes de datos durante la transmisión, permitiendo reducir el tiempo que la plataforma mantiene almacenada la información antes de reproducirla.

En cambio, cuando la señal utiliza enlaces satelitales o atraviesa una mayor cantidad de nodos y proveedores, es habitual que el sistema agregue algunos segundos adicionales para garantizar la estabilidad.

Tener un servicio pago no garantiza ver el gol primero

Carlos Muner también desmitificó una creencia muy extendida: pagar una plataforma premium no significa necesariamente recibir antes la transmisión.

Según explicó, la diferencia no está únicamente en el servicio contratado, sino en la infraestructura utilizada, el recorrido que hace la señal y la forma en que cada plataforma administra sus servidores.

Por eso puede ocurrir que un vecino con otro proveedor vea una misma jugada varios segundos antes.

¿Influye la ciudad donde vive el usuario?

De acuerdo con Muner, las mayores demoras no suelen producirse en el tramo final hasta la vivienda del usuario, sino en los grandes enlaces internacionales, telepuertos, centros de distribución de contenido y redes de transporte de datos.

Por ese motivo, una persona ubicada en Neuquén capital y otra en una localidad cordillerana pueden recibir prácticamente la señal al mismo tiempo si ambas utilizan el mismo recorrido de red.

¿Se puede reducir el delay?

El especialista aseguró que no existe una solución definitiva, aunque hay algunas acciones que pueden ayudar temporalmente.

Entre ellas mencionó:

reiniciar la aplicación o el decodificador durante el entretiempo;

cerrar y volver a abrir la transmisión;

probar otro proveedor o plataforma;

utilizar una conexión de internet más estable, preferentemente por fibra óptica.

Sin embargo, aclaró que el retraso suele volver a acumularse con el paso de los minutos debido al funcionamiento de los algoritmos que administran el buffer.

El mismo fenómeno ocurre en cualquier transmisión en vivo

Aunque el fútbol es el ejemplo más evidente por los gritos de gol que llegan desde la casa del vecino, el delay afecta a todos los eventos transmitidos en vivo.

Premiaciones, recitales, conferencias internacionales, elecciones o lanzamientos tecnológicos también presentan diferencias de tiempo entre distintos usuarios, aunque normalmente pasan desapercibidas porque no existe una reacción inmediata tan evidente como un gol.

Un fenómeno propio de la era digital

La digitalización permitió mejorar notablemente la calidad de imagen y sonido, además de hacer posible la distribución mundial de contenidos por internet.

Sin embargo, esa evolución tecnológica también incorporó nuevos procesos de procesamiento y almacenamiento de datos que hacen prácticamente imposible eliminar por completo el delay entre distintos dispositivos.

Para Muner, el desafío consiste en encontrar el equilibrio entre velocidad y estabilidad, ya que reducir demasiado el buffer podría traducirse en cortes constantes durante la transmisión.

La entrevista completa: