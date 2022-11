Mundial del V-Bar: ¡ahora se festejan los goles con delay!

En las mesas del bar no se habla de otra cosa que no sea del Var. Sobre todo a partir de los goles anulados a la Argentina (pero también del penal cobrado) en el partido contra Arabia Saudita. Uno de los habitués al café de mediamañana (propietario de un conocido comercio de ropas en el bajo neuquino) estaba este miércoles “más que caliente, loco, resulta que festejás un gol y resulta que a los cinco minutos te dicen que no fue. Al rato, otro golazo y otra vez te lo tenés que comer con galletitas. Basta de tecnología, dejalo jugar árbitro!”, se enfureció con sus amigos y se escuchó desde las mesas de la vereda.

Un reconocido hombre de medios de comunicación que estaba con él, le acercó una frase como para que apoye la taza de la calentura: "¡ahora se festejan los goles con delay!”.

Todo cambia: para los goles de Argentina hay que aguantar el aire en la garganta hasta que el Var los de por válidos. ¿A vos te parece?

Festejo de Kazuaki

Una banda musical neuquina se llama Kazuaki, hace temas propios y cover en japonés. Sus integrantes son fanáticos del animé y estudian el idioma nipón. ¡Imaginate cómo estos pibes y pibas festejaron el triunfo de hoy contra Alemania! Según contó Nahue, el líder de la banda, el nombre lo pusieron en homenaje a un japonés que les enseñó el idioma acá en Neuquén.

La pulsera de la periodista

La periodista que hace el móvil de la mañana en AM 550 y 24/7 Noticias, Gisela Iglesias, estaba hablando este miércoles del tiempo y el tránsito. Pero de pronto, prendió la moto y desnudó su pasión futbolera. Contó que es tan apasionada viendo los partidos de Argentina que prefiere estar sola, porque nadie la aguanta. (¡Le recomienda a su pareja que salga de la casa, que haga otra cosa!). Y algo más: contó que es tan cabulera que en el segundo tiempo se puso una pulsera para que la selección ganara el partido…y llegaron los goles árabes. ¡¿Sabés adónde fue a parar esa pulsera?!.

Los árabes en la alacena

En la mesa de otro bar neuquino se comentó que un restó de Córdoba sacó del menú las empanadas árabes, por la bronca de haber perdido el primer partido en Qatar. Y otro que estaba ahí (ya jubilado de la docencia) se confesó: vos sabés que hoy fui miré la alacena y ví las mermeladas caseras tapadas con esa tela a cuadritos roja y blanca ¡y ví tantos árabes festejando que no pude desayunar!.

(Con aportes de la redacción de Mejor Informado, Diariamente Neuquén, AM 550 La Primera, 24/7 Canal de Noticias, FM Las Palmas, y colaboradores en general)