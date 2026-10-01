Descubrieron 57 nuevas especies marinas en los cañones submarinos de Argentina

Una expedición científica realizada en las profundidades del Atlántico Sur permitió identificar 57 nuevas especies marinas y cinco nuevos géneros en el cañón submarino Mar del Plata, frente a las costas argentinas.

Los descubrimientos surgieron a partir del análisis de muestras obtenidas durante la campaña Talud Continental IV, realizada en agosto de 2025 por investigadores del CONICET a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute.

El material fue estudiado durante un Species Discovery Workshop, un taller internacional de identificación de especies organizado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el Schmidt Ocean Institute y con coordinación local de investigadores del CONICET.

La cifra resulta especialmente significativa porque la estimación inicial había sido de al menos 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia. Luego del análisis realizado durante el taller, el número ascendió a 57, aunque los científicos advierten que todavía quedan muestras recolectadas durante la expedición que no fueron analizadas, por lo que podrían aparecer nuevos hallazgos.

Qué especies encontraron en el Atlántico Sur

Las 57 especies identificadas corresponden a diferentes grupos de organismos de aguas profundas. El relevamiento permitió reconocer 20 copépodos, pequeños crustáceos; 22 equinodermos, entre ellos pepinos de mar y crinoideos; 14 cnidarios, como octocorales, plumas de mar y corales pétreos; y un molusco escafópodo.

Además, los investigadores identificaron cinco nuevos géneros científicos, correspondientes a grupos de corales, pepinos de mar y crustáceos.

Uno de los ejemplares que más llamó la atención fue un pepino de mar denominado provisoriamente “Loki” (Peniagone sp.), un equinodermo de aguas profundas cuyos apéndices tienen una forma que recuerda a los cuernos asociados con el personaje de la mitología nórdica.

El organismo forma parte de un conjunto de hasta diez nuevas especies de holoturias identificadas durante el taller. Las imágenes y videos obtenidos directamente en el fondo marino permitieron observar estos animales en su ambiente natural.

También fueron identificadas nuevas especies de corales. Entre ellas aparecen la pluma de mar Pseudumbellula sp. y un octocoral de color rojo anaranjado del género Orstomisis sp., organismos que contribuyen a generar estructuras que sirven de hábitat para otras especies en las profundidades del océano.

Una expedición a casi 4.000 metros de profundidad

La campaña Talud Continental IV se extendió durante 21 días y utilizó el vehículo operado remotamente ROV SuBastian, que permitió explorar sectores del cañón submarino Mar del Plata a profundidades de hasta 3.900 metros.

La expedición tuvo además un fuerte impacto público: fue transmitida en vivo y alcanzó aproximadamente 4 millones de personas durante la emisión y cerca de 22 millones de visualizaciones posteriormente.

El investigador del CONICET Daniel Lauretta, jefe científico de la campaña, destacó la importancia de la cooperación internacional para acelerar la identificación de especies, especialmente en grupos de organismos para los que existen pocos especialistas.

Durante el taller realizado en julio de 2026 en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, participaron 20 taxónomos e investigadores de América Latina y Europa, que trabajaron sobre las muestras obtenidas en las profundidades marinas.

Los científicos utilizaron técnicas de taxonomía integrativa y registraron los descubrimientos en Ocean Census NOVA, una plataforma de acceso abierto destinada a reunir información sobre especies marinas recientemente descubiertas.

Los ejemplares estudiados quedarán además preservados en colecciones científicas argentinas, entre ellas las del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN-CONICET).

El próximo desafío será frente a Chubut

El trabajo de exploración de las profundidades del Atlántico Sur tendrá continuidad. El CONICET y el Schmidt Ocean Institute ya trabajan en una nueva expedición prevista para febrero y marzo de 2027.

La campaña Talud Continental V explorará los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut, aproximadamente a 600 kilómetros de la costa.

Se trata de una zona todavía poco explorada y con un elevado potencial de biodiversidad. Los científicos prevén que la próxima misión pueda aportar nuevas especies y ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos vulnerables del Atlántico Sudoccidental.

El descubrimiento de las 57 especies en el cañón Mar del Plata, por lo tanto, no representa necesariamente el resultado final de aquella expedición. Parte del material recolectado todavía espera ser estudiado, y los investigadores consideran que las profundidades del mar argentino aún guardan una cantidad importante de especies desconocidas para la ciencia.