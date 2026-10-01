La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) propuso una modificación del régimen tarifario que implicaría un aumento promedio del 22,6% para el 60% de los usuarios residenciales, según las estimaciones realizadas con los valores tarifarios de septiembre y sin impuestos.

La iniciativa será analizada en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para el próximo 26 de octubre a las 10, que se realizará de manera virtual y será transmitida por streaming. La convocatoria fue formalizada este jueves mediante la Resolución 41/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El planteo de AySA apunta a modificar el esquema de tarifas de agua potable y desagües cloacales, que, según la empresa, permanece sin una revisión integral desde hace más de 40 años.

Cómo impactaría en las facturas

De acuerdo con las proyecciones de la compañía, el impacto no sería igual para todos los usuarios residenciales. El 60% registraría una suba promedio del 22,6%, mientras que otro 20% mantendría su factura sin cambios. Para el 20% restante, la propuesta contempla una reducción promedio del 14,7%.

Considerando al conjunto de los usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, AySA estima un incremento promedio ponderado del 11,4%. En términos nominales y tomando como referencia las tarifas de septiembre, la factura promedio pasaría de $27.156 a $30.250, sin impuestos.

La empresa también propone un mecanismo de implementación progresiva, con topes a los aumentos mensuales de los cargos zonales del 5% acumulativo, con el objetivo de amortiguar el impacto en los hogares alcanzados por las mayores subas.

Cambios en los coeficientes zonales

Uno de los principales componentes de la reforma es la modificación de los coeficientes zonales aplicados a los usuarios del régimen no medido. Actualmente existen 11 coeficientes, cuyos valores van de 1,10 a 3,50. AySA propone reducirlos a cinco niveles, con valores que irían de 0,75 a 2,75.

La iniciativa también contempla modificaciones para determinados sectores. Entre ellas figura un tratamiento tarifario específico para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas.

Además, la empresa propone adecuar el precio del metro cúbico correspondiente al servicio de desagües cloacales en el denominado Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, incorporando el cobro relacionado con la prestación de desagües pluviales.

Qué pasaría con comercios e industrias

La propuesta también alcanza a los usuarios no residenciales. Para comercios, industrias e instituciones, AySA calcula una reducción promedio global del 2,2% en la factura media, que pasaría de $137.807 a $134.812. Dentro de ese universo, el 63% mantendría su factura sin modificaciones, mientras que el 22% tendría reducciones que alcanzarían, en promedio, el 24,6%. El 15% restante tendría aumentos, con una suba promedio estimada del 26,5%.

Para los usuarios con terrenos baldíos, la empresa calcula un aumento promedio del 7,6%, con una factura media que pasaría de $17.822 a $19.172.

En este segmento, el 58% mantendría el valor sin cambios, el 37% tendría aumentos -del 21,4% en promedio- y el 5% restante registraría reducciones promedio del 20,9%. Según la propuesta presentada por AySA, el conjunto de las modificaciones generaría un incremento global de ingresos del 7,3%, equivalente a unos $140.057 millones calculados a valores tarifarios de septiembre.

La compañía plantea que el excedente de recaudación sea destinado íntegramente al programa de tarifa social, con el objetivo de ampliar la cantidad de beneficiarios y extender la cobertura a barrios populares.

La convocatoria del ERAS establece que la audiencia pública permitirá que usuarios y demás interesados presenten opiniones, observaciones y consideraciones sobre la propuesta tarifaria. La instancia será virtual y se realizará el 26 de octubre a las 10.

Por lo tanto, los porcentajes difundidos por AySA forman parte de una propuesta que todavía debe atravesar el procedimiento regulatorio correspondiente y no representan un aumento que ya esté vigente.