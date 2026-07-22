Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que fue brutalmente agredido por una patota en Villa Carlos Paz, despertó luego de permanecer casi dos semanas en coma inducido. La noticia fue confirmada por su madre, quien aseguró que el joven evoluciona favorablemente y podría ser trasladado en los próximos días a una habitación común.

El ataque ocurrió la noche del 9 de julio, cuando Santiago caminaba junto a un amigo por la zona céntrica de la ciudad cordobesa. Según la investigación, fue interceptado por un grupo de jóvenes que lo golpeó y uno de ellos le arrojó un botellazo en la cabeza, provocándole un hundimiento de cráneo y una fisura cerebral.

María Laura Tamagnone, madre del adolescente, relató cómo fue el momento en que recuperó la conciencia. "Lloraba y estaba con miedo. Ya pasó lo peor, está bien, muy asustado, pero bien", expresó. También contó que su hijo permanece consciente y que lo primero que hizo fue repetir el nombre de sus hermanos.

Actualmente, Santiago continúa internado bajo observación médica y solo necesita asistencia con una cámara de oxígeno. Si la evolución continúa siendo favorable, los profesionales prevén su traslado desde terapia intensiva a una sala común.

La investigación por la agresión sigue su curso. Hasta el momento hay cinco detenidos, de los cuales tres son menores de edad. Los dos mayores permanecen alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), mientras que los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia de Menores.