Después de la muerte del turista neerlandés, confirmaron qué pasa con los paseos en las Cataratas del Iguazú

Luego de la conmoción que provocó la muerte de un turista neerlandés en las Cataratas del Iguazú, miles de visitantes comenzaron a preguntarse si el parque seguía abierto y cuáles eran las actividades habilitadas tras el accidente.

Qué pasa con los circuitos turísticos de la Cataratas del Iguazú tras la muerte del turista neerlandés

La respuesta oficial llegó este miércoles: todos los circuitos turísticos del Parque Nacional Iguazú se encuentran habilitados y operan con normalidad, según informaron las autoridades del área protegida.

La aclaración fue necesaria después de la amplia repercusión que tuvo el vuelco de una embarcación turística ocurrido en el lado brasileño de las cataratas, donde murió Mark Lensink, un abogado de 26 años oriundo de Países Bajos que viajaba junto a su familia.

De acuerdo con los reportes oficiales, las pasarelas y recorridos del sector argentino permanecen abiertos, aunque las actividades continúan sujetas a las condiciones meteorológicas, ya que sobre la región rige una alerta por tormentas.

Cómo murió Mark Lensink, el turista neerlandés que cayó de un barco en las Cataratas del Iguazú

El accidente ocurrió durante una excursión náutica cuando una embarcación perdió estabilidad y terminó volcando. Además de la víctima fatal, otros pasajeros resultaron heridos y debieron recibir asistencia médica. Las causas del hecho continúan bajo investigación.

Mientras tanto, las autoridades del parque también buscaron despejar rumores que circularon en redes sociales sobre supuestos cierres masivos de los paseos. Según remarcaron, el área Cataratas sigue recibiendo visitantes, aunque algunas actividades específicas pueden modificarse temporalmente según el nivel del río y las condiciones climáticas.

La situación climática sigue siendo monitoreada de cerca debido a las fuertes lluvias registradas en la región durante los últimos días. Por ese motivo, los responsables del parque recomiendan a los turistas consultar el estado de los paseos antes de ingresar.