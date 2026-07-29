Tragedia en las Cataratas: un joven perdió la vida al volcar un bote durante una excursión

Un joven turista de nacionalidad neerlandesa, de 26 años, murió este martes luego de que la embarcación en la que realizaba una excursión por el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú se diera vuelta en medio de la crecida del río Iguazú, del lado brasileño. Otras dos personas que viajaban en el bote resultaron afectadas y fueron trasladadas a un hospital de Foz do Iguaçu.

El accidente ocurrió durante una de las tradicionales excursiones organizadas por la empresa Macuco Safari. De acuerdo con las primeras informaciones, la embarcación perdió estabilidad y volcó sobre uno de sus laterales, provocando que todos sus ocupantes cayeran al agua. En el bote viajaban ocho personas: seis turistas neerlandeses, además del piloto y el copiloto.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Militar del estado de Paraná, uno de los pasajeros sufrió un episodio de ahogamiento y posteriormente entró en paro cardiorrespiratorio. El primer llamado de emergencia fue recibido a las 12:20 y, durante el operativo, los rescatistas debieron verificar información contradictoria sobre la cantidad de víctimas y los centros de salud a los que habían sido derivadas.

El joven fue asistido inicialmente por personal del parque y trasladado en otra embarcación hasta el puerto seco del Kattamaram. Desde allí fue derivado en ambulancia al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Los otros dos pasajeros afectados también fueron trasladados al mismo hospital. Uno de ellos es un hombre de 49 años, que permanece consciente, orientado y respira sin asistencia, mientras que el otro es su yerno, quien no requirió atención médica, aunque quedó bajo observación. En tanto, el piloto y el copiloto fueron examinados por personal de Bomberos y derivados posteriormente a una unidad sanitaria.

Tras la tragedia, efectivos de la Armada de Brasil participaron del operativo de asistencia y realizaron las primeras evaluaciones en el lugar. La investigación quedó a cargo de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, que busca determinar las causas del vuelco de la embarcación y establecer cómo se produjo el fatal accidente.