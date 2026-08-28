Argentina celebrará el Día de la Mujer Cervecera el sábado 5 de septiembre. La fecha quedó planteada para el primer sábado de septiembre de cada año y busca reconocer el aporte de las mujeres a la cerveza artesanal.

La iniciativa es impulsada por la Colectiva de Cerveceras y Birreras de Argentina, con el acompañamiento de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA). La propuesta apunta a visibilizar la participación femenina en áreas que van desde la producción y los laboratorios hasta la capacitación, la comunicación, la cata y la gestión.

La jornada tendrá actividades en distintos puntos del país, entre ellas cocciones colaborativas, degustaciones, catas guiadas, cursos, talleres, presentaciones de cerveza y visitas a fábricas. También se comercializará una cerveza colaborativa elaborada especialmente para acompañar el lanzamiento.

Por qué el Día de la Mujer Cervecera se celebra el primer sábado de septiembre

La elección de la fecha tiene un doble componente histórico. Uno de los homenajes está dirigido a Hildegarda de Bingen, abadesa, científica y naturalista alemana que vivió entre 1098 y 1179.

Hildegarda es reconocida por haber documentado las propiedades del lúpulo y su utilización en la elaboración de cerveza, por lo que se convirtió en una figura vinculada con la historia de esta bebida.

El segundo homenaje es para María Fernández Preisegger, conocida como “La Galle”, una cervecera argentina nacida en Daireaux, provincia de Buenos Aires.

Docente, biotecnóloga y ambientalista, fue una de las pioneras en desarrollar un proyecto de cerveza artesanal inclusiva sin TACC en su cervecería Ninka. Su trayectoria es tomada como referencia dentro del movimiento cervecero artesanal argentino.

La elección de estas dos figuras conecta, de esta manera, la historia de la elaboración de cerveza con el presente de las mujeres que trabajan profesionalmente en la industria.

La participación femenina ronda el 30% en el sector

Uno de los datos que acompañan la iniciativa es la estimación de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, que ubica en torno al 30% la participación de mujeres en actividades vinculadas con la industria.

La cifra contempla tareas en plantas de producción, elaboración, laboratorios, comunicación, enseñanza y paneles de cata. La propia cámara aclara que todavía no existen datos oficiales sobre participación femenina en el sector.

El objetivo de la nueva fecha no se limita al reconocimiento. Las organizaciones que la impulsan buscan también favorecer el ingreso de nuevas generaciones de mujeres a la actividad y ampliar su presencia en puestos técnicos, espacios de decisión y roles de liderazgo.

En ese sentido, la jornada funcionará como una vidriera para mostrar trabajos y proyectos que muchas veces quedan detrás de la barra: investigación, formulación de recetas, control de calidad, producción, capacitación y dirección de emprendimientos.

La primera edición tendrá una cerveza colaborativa

Uno de los elementos distintivos de la celebración será una cerveza colaborativa estilo Grisette, elaborada mediante una cocción colectiva.

La Grisette es un estilo histórico originario de la región minera ubicada entre Bélgica y Francia. Se caracteriza por su graduación alcohólica relativamente baja, alta carbonatación y presencia de notas herbales y cítricas.

La elaboración se realizó el 28 de julio en la cervecería Madre Tierra, en La Plata, en una actividad encabezada por mujeres vinculadas al sector.

La cerveza estará disponible en latas y barriles durante la jornada del 5 de septiembre, como parte de las acciones destinadas a instalar la nueva fecha dentro del calendario cervecero argentino.

Qué actividades habrá el 5 de septiembre

La primera edición del Día de la Mujer Cervecera tendrá una agenda federal. Entre las propuestas previstas se encuentran:

Cocciones colaborativas de cerveza.

de cerveza. Degustaciones y catas guiadas .

. Presentaciones de nuevos estilos.

Cursos y talleres de elaboración.

de elaboración. Visitas a fábricas y cervecerías.

Encuentros abiertos para difundir el trabajo de las mujeres del sector.

Las actividades estarán lideradas por mujeres cerveceras y buscarán combinar celebración, capacitación y difusión profesional.

Cómo es la industria de la cerveza artesanal en Argentina

El nuevo reconocimiento llega en un sector compuesto principalmente por pequeños emprendimientos y empresas de escala reducida.

Según un relevamiento de la CCAA, 7 de cada 10 cervecerías producen menos de 10.000 litros mensuales. Además, aproximadamente 3 de cada 4 venden directamente al consumidor, sin intermediarios.

El tamaño de los equipos también refleja esta estructura: el 74% de las cervecerías funciona con siete personas o menos, incluidos sus propios socios.

La industria es relativamente joven. La mitad central de los emprendimientos relevados comenzó a funcionar entre 2013 y 2018, período en el que la cerveza artesanal tuvo una fuerte expansión en distintas ciudades argentinas.

Los estilos que más consumen los argentinos

El relevamiento también permite observar qué variedades tienen mayor presencia comercial.

La Blonde, Golden o Pilsen aparece entre los tres estilos más vendidos en el 90% de las cervecerías consultadas. Le siguen la American IPA, presente en el 64%; la APA o Session IPA, con el 48%; y la Honey, con el 38%.