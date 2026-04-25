Aunque en Argentina el día del veterinario se celebra el 6 de agosto, la World Veterinary Association instituyó ésta fecha para resaltar el rol de éstos profesionales y la importancia de los controles y recomendaciones clave para todos los animales.

Según una encuesta, en nuestro país, 8 de cada 10 personas tiene al menos un perro o un gato en su hogar. A veces ambos.

Desde la pandemia, las adopciones se han multiplicado y los “peluditos” han pasado a ser algo más que simples compañeros. En muchos casos ocupan el lugar de un hijo y en otros son la razón de algunos adultos mayores para levantarse de la cama y salir a caminar con ellos.

Este día busca destacar la labor esencial de los veterinarios, no solo en el cuidado de los animales de compañía, sino también en su impacto en la salud pública y emocional de las personas.

El cuidado preventivo es fundamental. Es importante mantener el calendario de vacunas al día, incluyendo la antirrábica y realizar desparasitaciones internas y externas, de acuerdo con las recomendaciones del veterinario. Se sugiere no medicar al animal sin consultar al profesional y siempre preguntar ante cualquier duda.

La castración o esterilización, es una práctica recomendada, no solo para controlar la población animal, sino para prevenir problemas de salud. Recordemos que la Municipalidad de Neuquén brinda el servicio de desparasitación y castración en forma gratuita.

Diversos estudios internacionales, han demostrado que los “animales de compañía”, tienen un impacto positivo en la salud mental de las personas. En éste contexto, hay que destacar que los veterinarios no solo cuidan la salud física de los animales, sino que también tienen un impacto directo en la salud emocional y social de las personas.

En un país como Argentina, que lidera en cantidad de animales domésticos en Latinoamérica, reconocer la labor de los veterinarios es fundamental para valorar el aporte que hacen en la vida diaria.