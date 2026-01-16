Mientras los incendios forestales arrasaron miles de hectáreas en la Comarca Andina, otro frente de batalla se abrió lejos de las llamas visibles: el de los animales que lograron sobrevivir al fuego. Mascotas, ganado menor y fauna silvestre llegaron con quemaduras, problemas respiratorios y un fuerte cuadro de estrés. En ese escenario, el médico veterinario Walker Díaz se convirtió en una de las piezas clave del operativo sanitario.

“Lo primero que vemos son quemaduras en almohadillas, hocico y orejas, pero también mucho daño interno por la inhalación de humo”, explicó Díaz, quien desde los primeros días del incendio comenzó a asistir animales afectados por los incendios forestales en distintos puntos como Puerto Patriada, El Hoyo, Epuyén y El Maitén.

El profesional detalló al programa Verano de Primera por AM550 y CN 24/7 que muchos llegan en condiciones críticas, luego de haber pasado horas o incluso días sin agua ni alimento. “Hay animales que sobreviven al fuego pero quedan desorientados, con deshidratación severa y cuadros de estrés muy marcados. Eso también hay que tratarlo”, señaló.

El trabajo se realiza en coordinación con vecinos, rescatistas y organizaciones locales, que acercan a los animales heridos desde zonas rurales y barrios afectados. “La mayoría de la gente llega devastada, perdió su casa y aun así lo primero que pregunta es si su animal se va a salvar”, contó el veterinario.

“Hay animales que sobreviven al fuego pero quedan desorientados, con deshidratación severa y cuadros de estrés muy marcados. Eso también hay que tratarlo”, señaló el veterinario.

Díaz remarcó que la atención no se limita solo a mascotas. “Estamos asistiendo cabras, ovejas, perros, gatos y también aves y fauna silvestre. Cada caso es distinto y muchas veces trabajamos con lo que tenemos a mano”, explicó.

Además, hizo un llamado a la prevención y a la responsabilidad comunitaria en contextos de emergencia: “Cuando hay incendios, si pueden evacuar con sus animales háganlo. Y si encuentran uno herido, no lo abandonen: una atención a tiempo puede salvarle la vida”.

Mientras el fuego avanza y retrocede según el clima, el trabajo veterinario continúa sin descanso. “Esto no termina cuando se apagan las llamas. Las consecuencias en los animales se ven durante semanas o meses”, advirtió Díaz.

En medio de una de las peores emergencias ambientales que atravesó la Comarca Andina, su tarea refleja una dimensión menos visible del desastre: la de quienes, lejos de las cámaras, intentan reparar lo que el fuego dejó atrás.