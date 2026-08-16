Día del Niño 2026: cuánto cuesta un regalo y qué hacen las familias para gastar menos

Este domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el "Día del Niño" y las familias atraviesan la etapa final de búsqueda de regalos con una premisa cada vez más marcada: encontrar algo que cumpla con las expectativas de los chicos sin desbordar el presupuesto. En ese escenario, el precio dejó de ser el único factor determinante y las promociones, las cuotas y las compras online ganaron protagonismo.

Según un relevamiento de Focus Market realizado sobre 3.000 casos de distintos grupos etarios de todo el país, el gasto promedio proyectado para este año alcanza los $57.500 por regalo. El monto adquiere mayor relevancia en los hogares donde hay dos, tres o más chicos y obliga a las familias a comparar alternativas antes de definir sus compras.

Los juguetes volvieron a ocupar el primer lugar entre las opciones elegidas por los adultos y concentran el 31% de las compras. Detrás aparecen los libros didácticos, con el 21%; los artículos deportivos, con el 16%; la indumentaria, con el 12%; informática, con el 8%; rodados como bicicletas y triciclos, con el 6%; y calzado, con el 3%.

El comportamiento de los compradores muestra, además, una búsqueda de mayor utilidad en los productos elegidos. De acuerdo con el análisis de Focus Market, los consumidores intentan combinar el valor del regalo con aspectos como la utilidad, la educación y la durabilidad, en un contexto donde cada peso destinado a la celebración tiene un mayor impacto sobre el presupuesto familiar.

La diferencia entre lo que eligen los adultos y lo que prefieren los chicos también resulta significativa. Cuando se les preguntó a los más pequeños qué elegirían si pudieran quedarse con una sola opción, los videojuegos quedaron primeros, con el 24%. Luego aparecen las salidas a parques de diversiones, con el 20%, y recién en tercer lugar los juguetes, con el 18%. También figuran los viajes cortos, la tecnología, el cine, los restaurantes y el teatro.

El comercio electrónico se convirtió en uno de los principales aliados para quienes buscan comparar precios y encontrar promociones. De acuerdo con datos de Tiendanube, durante los 15 días previos a la celebración las compras en tiendas de juguetes aumentaron 49% respecto del período anterior, mientras que la cantidad de unidades vendidas creció 56%. El ticket promedio por operación llegó a los $78.843.

La financiación también comenzó a tener mayor peso. Aunque el pago en una sola cuota continúa siendo la modalidad predominante, pasó de representar el 84% al 77% de las operaciones. Al mismo tiempo, las compras en dos o tres cuotas subieron del 12% al 16%, mientras que aquellas realizadas entre cuatro y seis pagos crecieron del 4% al 6%.

Dentro de las categorías que más crecieron en las plataformas digitales se destacaron los juegos didácticos, cuyas unidades vendidas aumentaron 95%. Los muñecos y muñecas registraron una suba del 87%, mientras que los peluches avanzaron 75%.

Los datos también muestran que el momento elegido para comprar está cambiando. Las mayores cantidades de operaciones se concentran durante la media mañana y el mediodía de los días hábiles, una tendencia que refleja la búsqueda de resolver la compra de manera rápida y práctica antes de la celebración.

En cuanto a los lugares preferidos para comprar, los centros comerciales a cielo abierto reúnen al 31% de las preferencias, mientras que el comercio electrónico concentra el 28%. Los shoppings aparecen con el 20%, los supermercados con el 12% y los outlets con el 9%. Entre quienes compran por Internet, los marketplaces representan el 42% de las preferencias, seguidos por los sitios web de las marcas, con el 27%, e Instagram, con el 20%.

Antes de concretar una compra, las familias también prestan especial atención a la disponibilidad de stock, las posibilidades de financiación, los tiempos de entrega y las condiciones para realizar cambios. Durante esta época, las consultas vinculadas con ventas y soporte pueden crecer entre un 30% y un 50% respecto de una semana habitual.

Así, el Día del Niño llega este año con una combinación de expectativas y cuidado del bolsillo. Con un gasto promedio estimado en $57.500 por regalo, las familias apelan a descuentos, reintegros, cuotas, promociones bancarias, compras online y comparación de precios para intentar mantener la celebración sin que el regalo se transforme en un gasto difícil de afrontar.