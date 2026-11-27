De acuerdo con la información disponible, los argentinos han comprado, en octubre de este año, más de 3.500 millones de dólares. En medio de la malaria, el dato pasa como una exhalación sobre nuestras incómodas vidas, y, tal vez, ilustre sobre la principal circunstancia que une épocas diversas en Argentina: no es que no haya plata, es que algunos tienen y otros no.

Los dólares son protagonistas de la vida argentina, pese a no ser la moneda oficial que utilizamos. Con regulación o no, permitidos o prohibidos, los dólares son buscados como una especie engañosa de garantía, ante la inestabilidad permanente.

A fines del siglo pasado, en 1992, para ser más exactos, un grupo de periodistas que nos habíamos quedado sin trabajo por el cierre de El Diario del Neuquén, sobrevivía con el último aliento, o, mejor dicho, las últimas monedas que quedaban del magro ahorro que cada quien había logrado hacer.

El colchón se hacía cada vez más finito, y la angustia empezaba a aparecer. Teóricamente, estábamos contratados por Ámbito Financiero, para hacer un nuevo diario en Neuquén. Pero no empezábamos, más allá de algunas reuniones preparatorias en el edificio, que se había puesto en obras de refacción, de la calle Fotheringham 445.

De la angustia apareció el miedo a reaccionar tarde, a esperar un momento que ya no daría posibilidad de respuesta. Imbuido de esos pensamientos, quien esto escribe lo fue a ver al vecino que vivía a dos cuadras en el mismo barrio, el 14 de Octubre, un hombre que había trabajado en Ámbito y también en El Diario de Neuquén, y tenía conocidos y amigos en el entonces poderoso diario porteño, que conducía Julio Ramos.

No te aflijas, ya me dijeron que a más tardar en una semana empiezan a convocar. Seguramente se comunicarán con vos, me dijo, mientras nos tomábamos un Gancia con limón en el patio de su casa.

El anuncio se cumplió, exactamente una semana más tarde. Aquel día nos vimos en lo que había sido la redacción del diario cerrado, que sería la redacción del nuevo diario. Tuvimos algunas charlas con gente de Ámbito que había venido a trabajar en cuestiones técnicas y organizativas.

Yo pregunté: ¿Cuándo pagan el primer sueldo? Porque estamos en la lona.

Era enero, hacía un calor de esos que solo se sienten por aquí, en la semi aridez de la Patagonia norte, y yo pensaba cómo caray iba a pagar el alquiler.

Al otro día, mi vecino me avisó (yo no tenía teléfono) que me presentara en una dirección de Neuquén, donde estaba “el jefe de personal de Ámbito Financiero”, quien, en esa oficina provisoria, me pagaría el primer salario, con la suma que había acordado en Buenos Aires, en el viejo edificio del diario porteño, en la calle Carabelas.

Fui, y me pagaron ¡en dólares! Quince billetes verdes de 100 dólares cada uno. Mil quinientos dólares, una fortuna para quien andaba ya galgueando, comprando lo imprescindible y angustiándose por el improbable futuro.

Era, por supuesto, la época en que había comenzado a regir la convertibilidad del gobierno de Carlos Menem. El primer día del año, mediante el Decreto 2128/91, el Peso había reemplazado al Austral, quitándole cuatro ceros; y, por ende, partir de esa fecha quedó formalizada la relación popularmente conocida como el "uno a uno".

Es decir, “un peso, un dólar”. Y a este redactor le habían pagado 1.500 dólares. Que no era tanto, pero era bastante, si se tiene en cuenta que un litro de nafta costaba menos de un dólar, en enero de 1992.

Fue la primera, y la única vez, que cobré un sueldo en moneda norteamericana, en la época de transición periodística más rica que tuvo Neuquén. Pasaría toda esa década, hasta que en otro enero (el día de Reyes) de 2002, se le pondría fin a la Convertibilidad inventada por Domingo Cavallo.

Y aquí estamos, todavía anhelantes de dólares.