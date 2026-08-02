El próximo miércoles 12 de agosto de 2026 el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Un eclipse solar total recorrerá una extensa franja del hemisferio norte y provocará que, durante algunos minutos, la Luna cubra por completo el disco del Sol, oscurezca el día y permita observar la corona solar, una región de la atmósfera de la estrella que habitualmente queda oculta por su intenso brillo.

La franja de totalidad atravesará zonas del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, el norte de España y un pequeño sector del noreste de Portugal. Fuera de ese recorrido, gran parte de Europa, Canadá, sectores del norte de Estados Unidos y el noroeste de África podrán contemplar el fenómeno de manera parcial. Argentina, en cambio, quedará fuera del área de visibilidad y no podrá observar el eclipse directamente desde su territorio.

España se convertirá en uno de los principales puntos de observación. La sombra de la Luna cruzará el país de oeste a este durante las últimas horas de la tarde y llegará a las Islas Baleares cuando el Sol se encuentre muy cerca del horizonte. Esta particularidad permitirá que, en muchas localidades, la totalidad coincida con el atardecer y produzca una imagen poco frecuente: el Sol completamente cubierto por la Luna mientras se aproxima al horizonte.

Ciudades como León, Zaragoza y Valencia estarán dentro de la franja desde la que podrá verse la totalidad. En León, la fase parcial comenzará aproximadamente a las 19.32, hora española, mientras que la cobertura total del Sol se producirá alrededor de las 20.28 y se extenderá durante casi dos minutos. En Valencia, la totalidad comenzará cerca de las 20.32, pocos minutos antes de la puesta del Sol.

La duración dependerá del lugar elegido. Para la mayoría de las personas ubicadas dentro de la trayectoria, el Sol permanecerá completamente oculto durante menos de dos minutos. Cerca del centro de la sombra, sobre Groenlandia, Rusia y algunos sectores del Atlántico Norte, la fase total podrá superar los dos minutos, aunque se mantendrá por debajo de los dos minutos y medio.

Durante esos instantes, el cielo perderá rápidamente su luminosidad, la temperatura podrá descender y aparecerán en el firmamento algunos planetas y estrellas brillantes. Alrededor del disco negro de la Luna se distinguirá la corona solar, formada por gases extremadamente calientes que se extienden millones de kilómetros desde la superficie del Sol.

El fenómeno se produce cuando la Luna pasa exactamente entre la Tierra y el Sol. Aunque el satélite natural es mucho más pequeño que la estrella, también se encuentra considerablemente más cerca de nuestro planeta. Esa combinación hace que, visto desde determinados puntos de la Tierra, ambos cuerpos parezcan tener un tamaño similar y que la Luna pueda cubrir completamente al Sol durante unos instantes.

Para España será un acontecimiento especialmente significativo. La Agencia Espacial Europea destacó que será el primer eclipse solar total visible desde la España continental desde 1905. Además, abrirá una serie de tres grandes eclipses que atravesarán la península ibérica entre 2026 y 2028, convirtiendo al país en uno de los centros mundiales de observación astronómica durante los próximos años.

La franja de totalidad atravesará el norte de España de oeste a este durante el atardecer del próximo 12 de agosto.

Aunque el eclipse no se verá desde Argentina, podrá seguirse en tiempo real mediante diferentes transmisiones oficiales. La NASA anunció que comenzará su cobertura en vivo el 12 de agosto a las 13.15 del horario del este de Estados Unidos, equivalente a las 14.15 de Argentina. La emisión mostrará imágenes procedentes de distintos puntos ubicados dentro de la franja de totalidad.

La Agencia Espacial Europea también realizará una transmisión internacional desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, España. El programa contará con imágenes telescópicas, explicaciones de especialistas y conexiones con los lugares desde los que se observará el fenómeno. La cobertura estará disponible por ESA Web TV y su canal oficial de YouTube, aproximadamente desde las 14.30 de Argentina.

La ESA organizará, además, una jornada pública y gratuita en la ciudad española de León, con científicos, ingenieros y especialistas en astronomía. Allí se desarrollarán actividades educativas, charlas y una observación colectiva del eclipse dentro de una de las zonas privilegiadas por la totalidad.

Los especialistas recuerdan que nunca debe mirarse directamente al Sol durante las fases parciales del fenómeno. Los anteojos de sol convencionales, incluso los más oscuros, no ofrecen protección suficiente. Para observar un eclipse es necesario utilizar visores solares certificados que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 o recurrir a métodos de proyección indirecta.

Tampoco es seguro mirar el Sol mediante cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares especiales colocados en la parte delantera de los equipos. La concentración de los rayos puede atravesar los anteojos para eclipses y provocar lesiones oculares graves. Solamente quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán quitarse brevemente la protección cuando el Sol esté completamente cubierto, y deberán volver a utilizarla en cuanto reaparezca el primer fragmento luminoso.

Para el público argentino, la posibilidad de seguir las transmisiones oficiales permitirá observar desde una computadora, un televisor o un teléfono celular el recorrido de la sombra lunar, la oscuridad sobre las ciudades europeas y la aparición de la corona solar. Será una antesala de otro acontecimiento especialmente esperado en el país: el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, cuya trayectoria atravesará sectores de Argentina y Chile.