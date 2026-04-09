El 6 de febrero de 2027, Esquel y la región de Chubut se convertirán en el escenario privilegiado para observar el Eclipse Solar Anular, un fenómeno astronómico que no volverá a ocurrir en esta parte del planeta hasta diciembre de 2048.

Según Pablo Gerez, guía de turismo especializado en astroturismo y miembro de Chubut Explorers, "será el mejor lugar del mundo para observarlo". La presencia de la Luna entre la Tierra y el Sol generará un anillo de luz brillante, conocido como "anillo de fuego", que oscurecerá parcialmente el paisaje patagónico durante aproximadamente 7 minutos y 31 segundos en su fase anular.

El astroturismo y su impacto en las economías regionales

El evento tendrá una duración total de 3 horas y 12 minutos en su fase parcial y atravesará específicamente las localidades de Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada, según el sitio Time and Date.

La Subsecretaría de Turismo de Esquel, junto con el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, organizan una serie de actividades para el evento, incluyendo campamentos astronómicos y una salida especial en el histórico tren a vapor La Trochita, para que turistas y aficionados disfruten de una experiencia completa.

Además del eclipse, la región ofrece una variedad de atractivos naturales y culturales que complementan la visita: desde el Valle 16 de Octubre con sus paisajes imponentes y viñedos australes, hasta el Parque Nacional Los Alerces con su Alerzal Milenario, pasando por el molino harinero y las casas de té galés en Trevelin.

Eclipse Solar Anular 2027: Esquel, mejor lugar para observarlo

El director regional Sebastián Sarsfield destacó que Chubut es un destino para todo el año, con actividades que abarcan desde el verano con deportes acuáticos y nocturnos, hasta el invierno con el centro de esquí La Hoya, así como opciones en la costa y la meseta central en otoño y primavera.

El eslogan de la Subsecretaría de Turismo de Esquel resume la invitación: "Venís por el eclipse, te quedás por todo lo demás", anticipando una temporada estival con gran afluencia de turistas nacionales e internacionales que buscan vivir esta experiencia astronómica única en un entorno natural excepcional.