El 6 de febrero de 2027, Esquel y la región de Chubut se convertirán en el escenario privilegiado para observar el Eclipse Solar Anular, un fenómeno astronómico que no volverá a ocurrir en esta parte del planeta hasta diciembre de 2048.
Según Pablo Gerez, guía de turismo especializado en astroturismo y miembro de Chubut Explorers, "será el mejor lugar del mundo para observarlo". La presencia de la Luna entre la Tierra y el Sol generará un anillo de luz brillante, conocido como "anillo de fuego", que oscurecerá parcialmente el paisaje patagónico durante aproximadamente 7 minutos y 31 segundos en su fase anular.
El astroturismo y su impacto en las economías regionales
El evento tendrá una duración total de 3 horas y 12 minutos en su fase parcial y atravesará específicamente las localidades de Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada, según el sitio Time and Date.
La Subsecretaría de Turismo de Esquel, junto con el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, organizan una serie de actividades para el evento, incluyendo campamentos astronómicos y una salida especial en el histórico tren a vapor La Trochita, para que turistas y aficionados disfruten de una experiencia completa.
Además del eclipse, la región ofrece una variedad de atractivos naturales y culturales que complementan la visita: desde el Valle 16 de Octubre con sus paisajes imponentes y viñedos australes, hasta el Parque Nacional Los Alerces con su Alerzal Milenario, pasando por el molino harinero y las casas de té galés en Trevelin.
El director regional Sebastián Sarsfield destacó que Chubut es un destino para todo el año, con actividades que abarcan desde el verano con deportes acuáticos y nocturnos, hasta el invierno con el centro de esquí La Hoya, así como opciones en la costa y la meseta central en otoño y primavera.
El eslogan de la Subsecretaría de Turismo de Esquel resume la invitación: "Venís por el eclipse, te quedás por todo lo demás", anticipando una temporada estival con gran afluencia de turistas nacionales e internacionales que buscan vivir esta experiencia astronómica única en un entorno natural excepcional.