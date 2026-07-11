Especialistas alertan sobre un posible aumento de infecciones de transmisión sexual a raíz del Mundial 2026

Las grandes competencias deportivas suelen movilizar emociones, turismo y encuentros culturales. Sin embargo, detrás del entusiasmo que genera la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialistas en epidemiología y salud pública advierten sobre un fenómeno que se repite en este tipo de eventos: el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Ya en sus instancias decisivas, el Mundial 2026 ha congregado a millones de personas de distintos países. La interacción entre residentes y turistas, sumada a las celebraciones, los desplazamientos y la vida social que rodea al torneo, podría generar un escenario propicio para la propagación de enfermedades prevenibles.

Los encuentros masivos y el desafío de cuidar la salud

La directora de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Isabel Villegas, explicó que las ITS están estrechamente relacionadas con los comportamientos humanos y que los eventos masivos suelen aumentar las posibilidades de encuentros sexuales ocasionales.

Según detalló la especialista, la combinación de grandes concentraciones de personas, celebraciones y movilidad internacional favorece situaciones que pueden derivar en contagios si no existen medidas de prevención adecuadas.

Un paciente con estadío de sífilis avanzado - Foto: Ilustrativa

Cuáles son las infecciones que generan mayor preocupación entre los especialistas

Entre las infecciones que generan mayor preocupación se encuentran el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la sífilis, la gonorrea, la clamidia y las hepatitis B y C.

Las autoridades sanitarias mexicanas han implementaron protocolos de vigilancia en destinos turísticos estratégicos, además de campañas informativas y distribución gratuita de preservativos para visitantes y residentes.

Un recorrido por las ciudades más visitadas de Norteamérica

Las etapas de semifinales de la Copa del Mundo 20206 se disputarán en el AT&T Stadium de Dallas y en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido por el tercer puesto tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que la gran final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

La magnitud de estos desplazamientos es uno de los factores que los especialistas consideran clave al momento de planificar estrategias sanitarias y de prevención.

Prevención, una herramienta simple y efectiva

El jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Jorge Baruch remarcó que la prevención es la principal herramienta para evitar complicaciones de salud durante eventos multitudinarios. Diversos estudios impulsados por organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), han documentado aumentos en los encuentros sexuales casuales durante competencias deportivas de gran escala. El consumo de alcohol y el clima festivo suelen incrementar las conductas de riesgo.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales, realizar controles médicos periódicos y consultar ante cualquier síntoma o situación de riesgo. También recuerdan la importancia de mantener hábitos de higiene, vacunación al día y cuidados básicos para prevenir enfermedades respiratorias y gastrointestinales durante los viajes.