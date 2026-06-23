La médica infectóloga Luciana Moya anunció el inicio de una jornada provincial de testeo rápido de VIH y sífilis que se desarrollará entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio en distintos puntos de la provincia de Neuquén. La iniciativa incluirá centros de salud y dispositivos comunitarios en localidades como Neuquén, Zapala, Centenario, Plottier, entre otras, con participación de equipos del interior que se sumaron para ampliar la cobertura territorial.

Según explicó la especialista en diálogo con el programa “La primera mañana” que se transmite por AM550, el objetivo es facilitar el acceso al diagnóstico temprano mediante pruebas rápidas que se realizan con una gota de sangre y permiten obtener un resultado inicial en 15 a 20 minutos.

Los estudios de VIH y sífilis serán gratuitos, voluntarios y confidenciales.

Moya detalló que los testeos son gratuitos, voluntarios y confidenciales y aclaró que un resultado “reactivo” no implica diagnóstico definitivo, sino la necesidad de estudios confirmatorios y seguimiento en el sistema de salud. En caso de resultado no reactivo, se refuerza la importancia de continuar con medidas de prevención y el uso de preservativo.

En relación a la situación epidemiológica, la infectóloga indicó que los diagnósticos de VIH se mantienen estables en la provincia, aunque persisten casos de detección tardía. En cambio, advirtió que la sífilis muestra un incremento sostenido, especialmente en jóvenes y adultos, asociado a una baja percepción del riesgo y menor uso de métodos de barrera.

La médica infectóloga Luciana Moya brindó detalles en AM550 “La Primera Mañana”.

“Es fundamental volver a hablar de prevención y testeo”, remarcó, y subrayó que el preservativo continúa siendo la principal herramienta para prevenir infecciones de transmisión sexual. Finalmente, la especialista señaló la importancia de fortalecer campañas de información y educación sexual integral, y sumó como sugerencia la ampliación de la entrega de preservativos en más espacios de acceso público, como complemento de las acciones sanitarias durante la jornada provincial.

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