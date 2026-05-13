Un grupo de estudiantes argentinos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) volverá a representar al país en la International Rocket Engineering Competition (IREC), una de las competencias universitarias de cohetería más relevantes a nivel mundial, que se realizará entre el 15 y el 20 de junio en Texas, Estados Unidos.

Cómo es Aconcagua, el cohete argentino que competirá en Texas

El equipo, denominado ITBA Rocketry Team, presentará el cohete supersónico “Aconcagua”, un desarrollo con el que buscarán competir en la categoría 30k COTS, destinada a vehículos capaces de alcanzar unos 30.000 pies de altura, equivalentes a cerca de 10 kilómetros.

Además del objetivo de altitud, el proyecto apunta a un desafío técnico inédito para una agrupación universitaria argentina: superar la barrera del sonido.

Según las estimaciones del equipo, el cohete podría alcanzar una velocidad cercana a Mach 2, es decir, el doble de la velocidad del sonido.

Los responsables detrás del cohete argentino Aconcagua

El desarrollo fue realizado por más de 60 estudiantes de distintas carreras vinculadas a la ingeniería y la tecnología, entre ellas Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática y Bioingeniería.

Los alumnos trabajan distribuidos en áreas específicas del proyecto, como aerodinámica, aviónica, simulación, materiales compuestos, recuperación y diseño estructural, bajo la coordinación del docente e investigador Patricio Pedreira.

El proyecto incluye distintas etapas técnicas que abarcan desde simulaciones de vuelo hasta pruebas de integración electrónica y validaciones estructurales para garantizar el desempeño del vehículo durante la competencia.

El origen del Rocketry Team del ITBA que viajará a EE.UU.

El ITBA Rocketry Team nació en 2022 como una iniciativa estudiantil enfocada en el desarrollo aeroespacial universitario. Desde entonces, el grupo fue incrementando la complejidad de sus proyectos y consolidando presencia en competencias internacionales.

En 2023 participaron por primera vez con el cohete “Theros I” en la categoría 10k COTS. Un año después lograron ubicarse entre los mejores equipos en diseño y construcción dentro de la competencia internacional.

Ahora, el salto hacia la categoría 30k COTS representa un nuevo desafío técnico para el equipo argentino, que triplicará la altitud objetivo respecto de sus primeras experiencias.