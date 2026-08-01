Qué se celebra el 1 de agosto: el significado de la Pachamama y sus rituales

El comienzo de agosto no representa solamente el cambio de una página en el calendario. En numerosos hogares, comunidades y localidades argentinas, el primer día del mes está atravesado por ceremonias, agradecimientos, ofrendas y costumbres transmitidas entre generaciones. La efeméride cultural más reconocida de esta fecha en el país es el Día de la Pachamama, una celebración ancestral de los pueblos andinos dedicada a honrar a la Madre Tierra por los alimentos, el agua, los animales, las cosechas y todo aquello que permite sostener la vida. Con los años, la conmemoración se extendió mucho más allá del noroeste argentino y actualmente puede encontrarse en distintos puntos del territorio nacional, incluida la Patagonia.

La palabra Pachamama suele traducirse como “Madre Tierra”, aunque su significado dentro de la cosmovisión andina es más amplio. “Pacha” refiere a la tierra, el mundo, el universo y el espacio donde se desarrolla la vida, mientras que “mama” significa madre. No se trata únicamente de observar la naturaleza como un recurso disponible para las personas, sino de entender que los seres humanos forman parte de ella y mantienen un vínculo de reciprocidad. Por ese motivo, la ceremonia del 1 de agosto combina dos acciones fundamentales: agradecer lo recibido durante el ciclo anterior y pedir protección, salud, prosperidad, abundancia y buenas cosechas para la etapa que comienza.

Por qué el Día de la Pachamama se celebra el 1 de agosto

La fecha está relacionada con el comienzo de un nuevo ciclo dentro del calendario agrícola y espiritual de las comunidades andinas. Agosto era considerado un mes de renovación, pero también un período difícil por el frío, los vientos y las condiciones propias del invierno. Según la tradición, la tierra “despierta” y debe ser alimentada y honrada antes de volver a producir. Aunque el calendario actual concentra la fecha principal el 1 de agosto, en muchas comunidades del noroeste argentino las ceremonias se realizan durante todo el mes, tanto en espacios familiares como comunitarios. El ritual puede desarrollarse en el patio de una vivienda, una huerta, junto a una vertiente, al pie de un cerro o en un lugar especialmente elegido para mantener el vínculo con la naturaleza.

La importancia de la celebración también tiene reconocimiento legal en la Argentina. La Ley Nacional 26.891 declaró a la provincia de Jujuy como Capital Nacional de la Pachamama y estableció el 1 de agosto como la fecha de la celebración. La norma incorporó además a la Fiesta Nacional de la Pachamama, realizada anualmente en esa provincia, dentro del calendario turístico nacional. En 2026, diferentes localidades jujeñas organizaron ceremonias y encuentros durante toda la jornada, entre ellas Huacalera, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Volcán, con ofrendas comunitarias, música, copleras, comidas y actividades culturales.

Qué es la corpachada y qué se le ofrece a la Madre Tierra

Uno de los momentos centrales es la corpachada, también escrita k’orpachada, cuyo significado puede explicarse como “dar de comer a la tierra”. Para realizarla se abre un pequeño pozo que representa la boca de la Pachamama y allí se depositan diferentes ofrendas. Dependiendo de la comunidad y la región, pueden entregarse alimentos preparados, semillas, frutas, bebidas, hojas de coca, chicha, maíz, papas andinas y otros productos obtenidos de la tierra. Las familias también pueden sahumar las viviendas, los corrales y los espacios donde trabajan, mientras se pronuncian agradecimientos y pedidos para el ciclo que comienza.

La ceremonia debe hacerse con respeto y siguiendo las costumbres de cada comunidad. Una vez colocadas las ofrendas, el pozo vuelve a cubrirse, en un acto conocido como “cerrar la Pacha”. La celebración puede continuar con comidas compartidas, coplas, música, danzas y encuentros familiares. Más que un intercambio en el sentido comercial, el ritual expresa reciprocidad: se devuelve simbólicamente una parte de lo recibido y se reconoce que la producción, el alimento y la vida dependen de un equilibrio que debe ser cuidado. Por eso, muchas ceremonias actuales suman mensajes relacionados con la protección del ambiente, el uso responsable del agua y el respeto por los territorios.

La ceremonia incluye la entrega de comidas, frutas, bebidas y hojas de coca en un pozo abierto en la tierra, considerado la boca de la Pachamama.

Por qué se toma caña con ruda el 1 de agosto

Junto con el homenaje a la Pachamama aparece otra de las búsquedas más repetidas de esta fecha: por qué se toma caña con ruda cada 1 de agosto. Aunque actualmente ambas prácticas suelen presentarse como partes de una misma celebración, conviene diferenciar sus orígenes. El culto a la Pachamama pertenece principalmente a la tradición de los pueblos andinos del noroeste, mientras que la costumbre de beber caña con ruda se encuentra especialmente arraigada en el nordeste argentino, sobre todo en Corrientes y Misiones, y está relacionada con creencias y conocimientos de raíz guaraní. Con el paso del tiempo, las dos costumbres coincidieron en la fecha y se expandieron por todo el país.

De acuerdo con la tradición popular, agosto era uno de los momentos más duros del invierno. El frío, las lluvias, las enfermedades y la pérdida de animales convertían el comienzo del mes en un período que generaba preocupación. Los pueblos originarios utilizaban diferentes hierbas y preparaciones naturales, y a la ruda se le atribuían cualidades protectoras frente a distintos malestares. Originalmente, esas plantas se combinaban con bebidas elaboradas a partir de chañar, algarroba, tunas o patay. Después de la llegada de los europeos y la introducción del aguardiente de caña y de la ruda en América, la preparación fue transformándose hasta adquirir la forma con la que se la conoce en la actualidad.

La creencia popular sostiene que la bebida ayuda a “espantar los males del invierno”, alejar la envidia y comenzar agosto con salud, suerte y protección. Sin embargo, no existe una única manera de cumplir el ritual. Algunas familias toman tres tragos, otras siete sorbos y otras simplemente un trago largo, generalmente en ayunas durante la mañana del 1 de agosto. También existe la costumbre de ofrecer primero unas gotas a la tierra antes de beber. Todo forma parte de una práctica cultural y simbólica: los beneficios que se le atribuyen pertenecen al terreno de la tradición y no reemplazan ninguna indicación médica. Quienes olvidaron hacerlo el primer día, según la creencia, todavía pueden cumplir el ritual hasta el 15 de agosto.

Cómo se prepara la caña con ruda

La preparación tradicional utiliza aguardiente de caña y hojas de ruda, generalmente de la variedad conocida popularmente como ruda macho. Las hojas se colocan dentro de una botella con la bebida y se dejan macerar. Muchas familias preparan la mezcla con semanas o incluso meses de anticipación y la guardan hasta la llegada de agosto. No hay una receta única ni una proporción universal, porque cada hogar conserva su propia forma de elaborarla. También es habitual que una persona reciba la botella de un familiar, vecino o amigo, reforzando el carácter comunitario de la costumbre.

Con el crecimiento de la tradición en todo el país, la caña con ruda comenzó a aparecer en ferias, almacenes, restaurantes, encuentros culturales y celebraciones organizadas por municipios y asociaciones. Sin embargo, la ceremonia conserva un fuerte componente familiar: alguien sirve la bebida durante la mañana, los integrantes de la casa cumplen con los tragos establecidos y expresan en silencio o en voz alta un deseo para los meses siguientes. Para quienes no consumen alcohol, el homenaje a la Pachamama puede realizarse igualmente a través de una ofrenda de alimentos, semillas, agua, flores o mediante un gesto de agradecimiento y cuidado hacia la naturaleza.

La caña con ruda se prepara colocando hojas de ruda dentro de una botella con aguardiente de caña y dejándolas macerar durante varias semanas antes del 1 de agosto.

La celebración de la Pachamama también llegó a Neuquén

La expansión de estas tradiciones puede observarse también en Neuquén. Este sábado 1 de agosto de 2026, la Red de Emprendedores de Agroturismo de Centenario y Vista Alegre organizó una nueva edición del Encuentro de la Pachamama en una chacra ubicada sobre el camino que conecta Centenario con Cinco Saltos. La propuesta incluyó un ritual de agradecimiento a la tierra, espectáculos de danzas folclóricas, una feria de productores y artesanos regionales y un espacio gastronómico. La actividad buscó vincular la tradición ancestral con el trabajo rural, la producción local y la reflexión sobre el cuidado del agua, el aire y el ambiente.

La presencia de ceremonias de la Pachamama en la Patagonia demuestra que la fecha dejó de estar limitada geográficamente al norte argentino, aunque allí conserve sus raíces más profundas. Actualmente, el 1 de agosto reúne a comunidades originarias, productores, familias, instituciones culturales y personas que adoptaron alguna de estas costumbres como una forma de comenzar el mes. Algunos lo hacen participando de una corpachada, otros toman caña con ruda y muchos simplemente agradecen los alimentos, el trabajo y la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo.

Por eso, ante la pregunta sobre qué se celebra el 1 de agosto, la respuesta principal en la Argentina es el Día de la Pachamama. Se honra a la Madre Tierra, se agradece lo recibido y se pide protección para el tiempo que comienza. La caña con ruda, aunque surgida de otra tradición regional, se convirtió en uno de los rituales más populares de la fecha y en una costumbre que cada año vuelve a atravesar fronteras provinciales, generaciones y creencias.