El 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una jornada dedicada a reconocer la lealtad, el compañerismo y la importancia que estos animales tienen en la vida cotidiana de las personas. Aunque no es una fecha oficial reconocida por organismos estatales, la celebración fue instaurada en 2004 por grupos de amantes de los animales, asociaciones protectoras y medios de comunicación.

Actualmente, existen más de 900 millones de perros en el mundo. Algunos viven en hogares, otros en las calles, y muchos cumplen funciones laborales esenciales como perros guías, rescatistas, detectores de enfermedades y soporte emocional. Su rol trasciende el de una simple mascota, convirtiéndose en compañeros indispensables en diversas áreas.

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro para honrar su lealtad y valor

Objetivos del reconocimiento al Día Mundial del Perro

El Día Mundial del Perro tiene como objetivos principales generar conciencia sobre el abandono y maltrato animal, fomentar la adopción responsable y promover la reflexión sobre el vínculo entre humanos y animales. En este sentido, la médica veterinaria Aldana Becker comenta: “Hoy sabemos que el vínculo entre las personas y sus mascotas tiene un enorme impacto en la calidad de vida de ambos, pero así como ellas nos brindan compañía todos los días, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarles una vida saludable mediante la prevención y los cuidados adecuados”.

Además, la especialista señala que mientras los perros reciben atención y protección, ellos aportan bienestar emocional, ayudan a establecer hábitos saludables y acompañan momentos clave en la vida diaria de sus dueños. Este intercambio refuerza la importancia de cuidar y valorar a estos animales.