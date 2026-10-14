Un videojuego inspirado en el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, comenzó a generar repercusión por su particular argumento: el protagonista, bautizado “Gildus”, debe construir obras públicas y enfrentarse luego a un león armado con una motosierra.

El proyecto lleva el nombre completo de “Gildus, Formosa bajo techos azules” y fue desarrollado durante la Game Jam Desarrolladoras Formosa, un encuentro organizado por Women in Games Argentina, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la UNESCO y el Gobierno provincial.

El creador de la iniciativa es Bruno Sánchez, profesor de música, quien trabajó junto con su hermano Fernando Sánchez, estudiante de Contabilidad residente en Chaco, y el desarrollador misionero Rodrigo Bogado.

“No podía haber una Game Jam en Formosa y que no haya un videojuego de nuestro superhéroe favorito, que se trata de Gildus”, explicó Sánchez sobre la elección del personaje.

Cómo es el videojuego inspirado en Insfrán

El juego fue desarrollado en formato 3D y está dividido en dos niveles bajo una consigna: “construir y proteger”.

Durante la primera etapa, el jugador debe recolectar cajas con tejas azules que permiten construir escuelas, hospitales, teatros, polos científicos y estaciones de bomberos. La referencia a los “techos azules” está vinculada con la estética utilizada en distintas obras públicas de la gestión provincial.

En el segundo nivel aparece el antagonista: un león con una motosierra que intenta talar un quebracho colorado. La simbología remite directamente a elementos utilizados políticamente por el presidente Javier Milei y plantea una crítica a los recortes impulsados por el Gobierno nacional. En la historia, el quebracho representa la resistencia de los formoseños frente al avance de la motosierra.

El juego fue desarrollado en formato 3D y está dividido en dos niveles bajo una consigna: “construir y proteger”.

El objetivo es impedir que el denominado “invasor” destruya lo construido. El león dispone de cuatro vidas y el jugador debe enfrentarlo hasta completar la misión.

Al finalizar aparece el mensaje “El pueblo sigue en pie”, seguido de otras dos frases: “Hospital y escuela: dos techos azules. La motosierra no pudo con el quebracho” y “Gildus defendió lo que el pueblo construyó. Gracias por jugar”.

Quiénes participaron de la iniciativa

El videojuego surgió dentro de una actividad dedicada al desarrollo de la industria y no como un lanzamiento oficial de la administración de Insfrán.

La Game Jam Desarrolladoras Formosa contó, según la información difundida, con la participación institucional de Women in Games Argentina, el CFI, la UNESCO y el Gobierno de Formosa.

El contenido político elegido por sus desarrolladores convirtió al proyecto en uno de los trabajos que mayor repercusión alcanzó después del encuentro, al trasladar al formato de videojuego la confrontación entre el modelo provincial que representa Insfrán y las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

La aparición de “Gildus” se suma además a otras iniciativas desarrolladas en Formosa que incorporan referencias a la administración provincial. Entre ellas se encuentran las Olimpíadas Munipa, destinadas a empleados públicos y realizadas desde 2024 durante el denominado Mes del Empleado Público.