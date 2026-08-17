Gran apagón en La Plata: qué se sabe del incendio en la central eléctrica

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una central eléctrica de Tolosa provocó un apagón que afecta a gran parte de La Plata y distintas localidades de la región. El siniestro comenzó alrededor de las 3 de la madrugada en una instalación ubicada sobre la calle 9, entre 527 y 528. Al menos cuatro dotaciones de Bomberos y dos cisternas fueron desplegadas para combatir las llamas.

Según los primeros datos, el incendio habría provocado la explosión de un transformador de EDELAP, generando una interrupción masiva del servicio eléctrico. Entre las zonas afectadas se encuentran Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández, Gonnet, City Bell, Gorina y Ensenada.

La falta de electricidad también alcanzó a un tramo de la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde durante las primeras horas de la mañana alrededor de 10 kilómetros permanecieron sin iluminación. La situación generó complicaciones adicionales para el tránsito.

El incendio fue controlado

Cerca de las 7, los bomberos habían logrado sofocar las principales llamas y continuaban con las tareas de enfriamiento y extinción de los focos restantes. No se registraron víctimas por el incendio, aunque sí importantes daños materiales.

Además, vecinos de viviendas cercanas a la central fueron evacuados preventivamente mientras avanzaba el operativo de emergencia.

EDELAP puso en marcha un esquema especial de contingencia para intentar recuperar progresivamente el suministro. La empresa informó que trabaja mediante la reconfiguración de la red y que se prioriza el abastecimiento de servicios esenciales, entre ellos hospitales y centros de salud.

Por el momento, no se informó un horario preciso para la normalización total del servicio. Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación.

El episodio generó un importante despliegue de Bomberos, Policía y personal técnico, mientras miles de usuarios permanecen afectados por el corte y se trabaja para restablecer la electricidad en las zonas alcanzadas.