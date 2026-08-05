Lotería de Santa Fe anunció una edición histórica del Quini 6 que promete cambiarle la vida a uno o más apostadores. En el marco del 38° aniversario del tradicional juego, el próximo domingo 9 de agosto se realizará un Sorteo Extraordinario Aniversario con un premio inédito: 3.000.000 de dolares libres de impuestos.

La gran novedad es que el premio estará incluido en la modalidad Siempre Sale, lo que significa que sí o sí habrá ganador, una característica que convierte a este sorteo en uno de los más esperados del año.

Para tener la posibilidad de ganar el premio extraordinario, los apostadores deberán adquirir un ticket del Quini 6 para el sorteo del 9 de agosto de 2026.

El pozo especial formará parte de la modalidad Siempre Sale, que se suma a los pozos acumulados de las modalidades tradicionales del juego, ofreciendo una noche con premios millonarios y múltiples oportunidades para los participantes.

¿Qué significa que el premio "sale o sale"?

La modalidad Siempre Sale tiene una particularidad: el premio no queda vacante. Si ningún apostador acierta los seis números, el pozo se distribuye entre quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos, garantizando que los 3 millones de dólares encuentren ganador.

Esta mecánica hace que el sorteo aniversario tenga un atractivo especial, ya que el premio extraordinario será entregado obligatoriamente.

Cómo se pagarán los 3 millones de dólares

Aunque el premio está expresado en dólares estadounidenses, la Lotería de Santa Fe informó que será abonado en pesos argentinos.

El monto se calculará tomando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al cierre del viernes 7 de agosto de 2026, dos días antes del sorteo.

De esta manera, el ganador recibirá el equivalente en pesos del premio de USD 3.000.000, además libre de impuestos, según informó oficialmente la organización.