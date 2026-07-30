La suerte hizo una parada en el Valle Medio. Un vecino de Choele Choel ganó más de 123 millones de pesos en la modalidad Siempre Sale del Quini 6. El afortunado acertó cinco números y compartirá el premio con otros dos apostadores.

La apuesta ganadora fue realizada en la Subagencia Nº 7, ubicada en el centro de Choele Choel y dependiente de la Agencia Oficial Nº 10 "El Indio", sobre calle San Martín 1251. Desde que se conoció el resultado del sorteo, el local se convirtió en un punto obligado para vecinos y clientes que llegaron para compartir la alegría por un premio que volvió a poner a la ciudad en el centro de la escena.

Pero la historia tiene otro condimento. En la agencia creen tener una fuerte sospecha sobre quién podría ser el ganador. Danilo Agostinelli, propietario del tradicional comercio, contó que por la combinación elegida estiman que se trataría de un cliente habitual, ya que suele apostar números altos. Sin embargo, hasta el momento nadie se presentó a reclamar oficialmente el premio, por lo que el misterio sigue intacto.

No es la primera vez que la fortuna pasa por esa agencia. A fines del año pasado, el mismo local vendió un cupón ganador del Quini 6 que repartió más de 14 millones de pesos. Ahora, con este nuevo premio millonario, el comercio vuelve a escribir una página histórica y alimenta la ilusión de quienes cada semana buscan cambiar su vida con una apuesta.

Mientras tanto, el reloj ya comenzó a correr para el ganador. El apostador dispone de 15 días para presentarse y cobrar los más de 123 millones de pesos que lo esperan. Hasta que eso ocurra, en Choele Choel las especulaciones no se detienen y una sola pregunta se repite en cada charla: ¿quién es el vecino que acaba de convertirse en millonario gracias al Quini 6?