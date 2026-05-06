Luego de una edición 2025 que marcó récord de ventas, el Hot Sale 2026 se realizará del lunes 11 al miércoles 13 de mayo en Argentina y contará con la participación de más de 800 marcas, entre grandes empresas, emprendedores y pymes. El evento es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y busca impulsar el consumo online con descuentos, financiación y promociones exclusivas.

Según informó la organización, esta nueva edición incluirá más de 15.000 MegaOfertas, cuotas sin interés y rebajas que podrían superar el 30% promedio registrado el año pasado. También habrá promociones especiales de tiempo limitado y descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados.

El Hot Sale se consolidó como uno de los principales motores del e-commerce argentino en un contexto donde los consumidores priorizan precios competitivos, financiación y ahorro en compras digitales.

Más de 800 marcas participarán del Hot Sale

La edición 2026 tendrá presencia de empresas de todo el país y una fuerte participación de pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la organización, las pymes representan casi la mitad de las marcas adheridas, algo que muestra el crecimiento del comercio electrónico como canal de ventas.

Los usuarios podrán acceder a promociones en 11 categorías, entre ellas:

Tecnología

Electrodomésticos

Indumentaria

Viajes

Muebles

Supermercados

Servicios

El sitio oficial del evento también incorporará herramientas para facilitar la experiencia de compra, como filtros por precio, porcentaje de descuento, cuotas sin interés y características específicas de cada producto.

Qué descuentos y promociones habrá

Uno de los principales atractivos del Hot Sale volverá a ser la combinación entre descuentos directos y financiación. Según las condiciones establecidas por CACE, las marcas deberán ofrecer:

Al menos 5% de descuento con tres cuotas sin interés , o

, o 10% de rebaja directa sobre el precio de lista

Además, se espera que algunas promociones superen ampliamente esos porcentajes, especialmente en rubros como tecnología y electrodomésticos.

Durante el evento también estarán las llamadas “MegaOfertas Bomba” y el “Mega BOOM”, una franja especial de descuentos que se activará en la última noche del evento con rebajas mínimas del 50% en productos seleccionados.

La nueva sección “Descolocados”

Entre las novedades más destacadas aparece “Descolocados”, una sección destinada a productos fuera de temporada que tendrán descuentos desde el 40%.

La estrategia apunta a acelerar la liquidación de stock y ampliar las oportunidades de ahorro para los consumidores, especialmente en indumentaria y artículos estacionales.

¿Por qué el Hot Sale es clave para el e-commerce?

El Hot Sale se transformó en una herramienta central para el comercio electrónico argentino porque funciona como un acelerador de ventas para empresas grandes, pymes y emprendedores.

En los últimos años, el crecimiento sostenido del e-commerce modificó los hábitos de consumo: cada vez más usuarios comparan precios online, buscan financiación y esperan eventos masivos para concretar compras importantes.

Además del impacto en ventas, el evento también sirve para medir tendencias de consumo, categorías más buscadas y comportamiento de los usuarios en tiempo real.

Consejos para aprovechar las ofertas

Especialistas en comercio electrónico recomiendan:

Comparar precios antes del inicio del evento

Revisar costos de envío

Verificar cuotas reales y condiciones bancarias

Comprar únicamente en sitios oficiales o adheridos

Utilizar listas de favoritos para seguir cambios de precio

Otra recomendación clave es prestar atención a las promociones relámpago, que suelen durar pocas horas y concentran los descuentos más agresivos.