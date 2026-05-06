Neuquén volvió a brillar en el mapa internacional gracias al talento de la fotógrafa marplatense Alejandra Heis. Su imagen del Salto del Agrio, capturada en abril de 2025, fue seleccionada entre las 25 mejores fotografías de la Vía Láctea del mundo por la plataforma Capture the Atlas.

La fotografía muestra un arco perfecto de la Vía Láctea abrazando la cascada en un instante de precisión milimétrica: a las 5:50 de la mañana, durante el otoño patagónico. “Depende mucho del clima”, explica Heis, quien asegura que había planificado esta toma desde 2024. El resultado es una composición que combina la fuerza del paisaje con la inmensidad del cielo, invitando a detenerse y admirar la belleza de la naturaleza neuquina.

La belleza de la Patagonia capturada por el lente de Alejandra Heis

Este reconocimiento forma parte de una selección anual que, desde hace nueve años, destaca imágenes que promueven la astrofotografía y la conciencia sobre la contaminación lumínica. A diferencia de otros concursos, los fotógrafos no presentan sus trabajos: la propia organización realiza una curaduría global, eligiendo imágenes por su originalidad, calidad y capacidad de revelar nuevos destinos.

Alejandra Heis, nacida en Mar del Plata y especializada en fotografía nocturna desde hace casi una década, combina su trabajo como empleada de comercio con la pasión por recorrer y retratar los paisajes argentinos. “Dedico mis vacaciones a conocer y fotografiar Argentina. Mi objetivo es mostrarla de una manera diferente”, asegura.

Astrofotografía y naturaleza se encuentran en el Salto del Agrio

Más allá del reconocimiento internacional, Heis destaca el valor de la visibilidad: “Es una herramienta para mostrar estos paisajes a la comunidad fotográfica y a los amantes de la fotografía en todo el mundo”. Su fotografía no solo inspira desde lo estético, sino que también promueve el turismo responsable, la conservación de los cielos y el astroturismo, un segmento en crecimiento en la Patagonia.

Con esta imagen, Alejandra Heis no solo captura un instante único: amplía el mapa de los paisajes argentinos en el mundo, y permite que el cielo de Neuquén, oscuro y profundo, cuente nuevas historias.