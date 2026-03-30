Inventó violencia de género para ayudar a una asesina

El caso no hizo mucho ruido, seguramente porque no le conviene al feminismo violento e irracional. Pero es bien real ¿Qué ocurrió? Lo siguiente: pidieron prisión perpetua para una asesina acusada de matar a puñaladas a su pareja, luego de un ataque de celos.

La homicida tiene antecedentes violentos, y un prontuario de mentiras y agresiones, que en verdad aterra. Es quizás por eso que su abogada intentó una defensa desesperada, rayana con el absurdo. Pilar Sagastume -así se llama la defensora- buscó instalar la falsa idea de que la asesina era víctima de violencia de género, versión que no pudo respaldar porque, entre otras cosas, no existen denuncias al respecto.

El caso

La semana pasada, el fiscal Sergio Antin pidió la máxima pena para esta homicida identificada como Natacha Araceli Palavecino (de 34 años), quien perpetró su ataque durante octubre de 2024 en la localidad de González Catán, partido de La Matanza (en el corazón mismo del conurbano bonaerense).

Dicen que, en un ataque de celos, la desquiciada increpó a una tal Ludmila Corvalán -que pasaba por el lugar- y luego a su propia pareja (su víctima), Mariano Grinspun (de 22), a quien ultimó de una puñalada artera y letal.

Todo comenzó con un saludo ocasional entre ex compañeros de estudio, en plena calle, y terminó con una herida asesina en el pecho. Durante el juicio, la madre de Grinspun desplegó un relato conmovedor. De esos que indignan y duelen, de esos que los cómplices silenciosos de homicidio intentan ocultar, con la omisión deliberada de los casos que no les conviene, porque desenmascaran sus relatos.

Quebrada, la madre de la víctima (una de las tantas a las que el feminismo jamás defenderá) contó que su hijo vivía en un círculo de violencia. De hecho, semanas antes del crimen, ya había sido atendido en un hospital público por heridas de arma blanca provocadas por la criminal Palavecino.

Tenía antecedentes y estaba libre

“En una oportunidad le dio con un cuchillo tramontina un puntazo, se lo dejó clavado en la espalda”, contó en diálogo con TN (canal de noticias porteño), una fuente de la causa. Esa situación había terminado con la imposición de una restricción de acercamiento, que como se ve no cumplió.

Durante la audiencia, Antin sostuvo que las pruebas y los testimonios acreditan un homicidio agravado por el vínculo. La querella, representada por el abogado Matías Melian, acompañó el pedido de perpetua. En principio, la decisión final del tribunal se conocerá este lunes a las 14.00.

Natacha Araceli Palavecino ya había sido condenada hace algunos años por tentativa de homicidio. Los testimonios dan cuenta de que “lo agarraba a piedrazos, lo empujaba, lo escupía y lo trataba como un perro”. “Esa mujer no lo amaba, lo tenía de juguete y de sirviente”, relató una vecina. “Nos enteramos de que dormía en la puerta, como un perro atado, que lo tenía como un animalito. Lo ataba a él y lo hacía dormir afuera”, dijo la vecina. La asesina debería pudrirse en la cárcel.