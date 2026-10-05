Investigan a un hombre que disparó contra un carpincho en Nordelta

Un hombre quedó bajo investigación después de ser filmado mientras apuntaba y disparaba con un arma de fuego contra un carpincho dentro del barrio Los Alisos, en Nordelta. El episodio fue denunciado ante la Justicia y ahora se intenta determinar si el animal resultó herido y qué responsabilidad penal podría corresponderle al autor del disparo.

El hecho ocurrió el 17 de septiembre, aunque las imágenes tomaron estado público posteriormente. En el video puede observarse a un hombre caminando por el jardín de una vivienda, junto a una pileta, mientras un carpincho se desplaza a pocos metros.

En un momento de la grabación, extiende uno de sus brazos, apunta con el arma hacia el animal y dispara.

Fueron los propios vecinos quienes advirtieron inicialmente lo ocurrido y dieron aviso a la guardia de seguridad del barrio. Posteriormente se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Benavídez, que comenzó a investigar las circunstancias del episodio.

Podría ser investigado por maltrato animal

Una de las posibilidades que analiza la Justicia es encuadrar el caso dentro de la Ley 14.346 de Protección Animal, aunque la investigación también podría avanzar sobre otras figuras relacionadas con la utilización y tenencia del arma.

Además, vecinos de Nordelta denunciaron presuntas intimidaciones contra personas que podrían aportar testimonios, videos u otros elementos relacionados con el episodio.

Organizaciones vinculadas con la protección de la fauna autóctona señalaron, además, que no sería la primera vez que se denuncian situaciones de este tipo en la zona. La presencia de carpinchos en Nordelta generó durante los últimos años diferentes conflictos de convivencia dentro de los barrios privados, aunque se trata de fauna silvestre autóctona que habita naturalmente los humedales de la región.

Advirtieron por el riesgo de disparar dentro de un barrio

Desde la Asociación Vecinal Nordelta señalaron que la utilización de armas de fuego dentro de un sector residencial representa también un riesgo para las personas que viven en el lugar. La entidad confirmó que las pruebas reunidas fueron entregadas a las autoridades para incorporarlas a la investigación.

La Justicia deberá ahora identificar formalmente a la persona que realizó el disparo, establecer las condiciones en las que utilizó el arma y determinar si el carpincho sufrió lesiones. También deberá definir si existieron las intimidaciones denunciadas por los vecinos y qué figuras legales corresponden aplicar a partir de las pruebas incorporadas al expediente.