La sorpresiva aparición de chanchos salvajes dentro de un barrio privado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, generó preocupación y temor entre los vecinos, que registraron la situación en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Los animales fueron vistos desplazándose en manada, provocando destrozos en jardines, removiendo plantas y desparramando basura dentro del complejo residencial. Las imágenes despertaron alarma, no sólo por los daños materiales sino también por el riesgo que representa la presencia de fauna silvestre de gran porte en una zona urbana.

Frente a este escenario, un grupo de residentes realizó la denuncia correspondiente, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente si los cerdos continúan dentro del country ni cómo será el operativo para retirarlos del lugar.

Si bien se desconoce el origen exacto del ingreso de los animales, algunas versiones lo vinculan con la remoción de suelos y tala de árboles producto del avance de nuevas urbanizaciones en la zona, lo que podría haber alterado su hábitat natural.

Este episodio se produjo en paralelo al debate por los operativos de traslado de carpinchos en Nordelta, una problemática que mantiene dividida a la comunidad: mientras algunos vecinos apoyan las medidas para evitar atropellamientos y accidentes, otros rechazan el accionar de las autoridades provinciales y cuestionan el impacto sobre la fauna.

La aparición de los chanchos salvajes vuelve a poner en el centro de la discusión la convivencia entre desarrollos urbanos y animales silvestres, un conflicto que crece en distintas zonas del conurbano bonaerense.