La Justicia avanzó este martes en la investigación por la muerte de Silvina Luna con una nueva Junta Médica realizada en el Cuerpo Médico Forense. El encuentro reunió a alrededor de diez especialistas y tuvo como objetivo determinar el vínculo entre el procedimiento estético al que se sometió la modelo, las complicaciones posteriores y su fallecimiento, ocurrido el 31 de agosto de 2023.

De acuerdo con las primeras conclusiones conocidas, los profesionales establecieron una relación entre el polimetilmetacrilato (PMMA) colocado por Aníbal Lotocki y el cuadro de salud que atravesó Luna. Según trascendió, el material habría provocado hipercalcemia, una alteración que derivó en una insuficiencia renal progresiva y finalmente en el cuadro que produjo su muerte.

La evaluación también buscó determinar si el deterioro de la salud de Luna pudo haberse evitado mediante una intervención médica o un seguimiento diferente. Entre los puntos analizados estuvieron la aparición de los granulomas, los controles posteriores al procedimiento y las alternativas terapéuticas que podrían haberse aplicado para impedir que el cuadro avanzara.

Uno de los aspectos de mayor relevancia para la investigación es la evolución del conocimiento médico sobre el PMMA. Según las conclusiones difundidas, actualmente existiría bibliografía científica suficiente para establecer una relación entre el material, la hipercalcemia y las complicaciones renales que sufrió Luna, algo que no estaba determinado con el mismo nivel de evidencia cuando se desarrolló el proceso judicial anterior.

La Junta Médica fue incorporada a la causa que investiga la responsabilidad penal de Lotocki por la muerte de la modelo. Sus conclusiones deberán ser analizadas ahora por la Fiscalía y podrían convertirse en un elemento relevante para definir los próximos pasos del expediente.

Lotocki ya había sido condenado por las lesiones graves reiteradas sufridas por Luna y otras pacientes. Además, enfrenta actualmente otro juicio oral por la muerte de Cristian Zárate, ocurrida durante una intervención quirúrgica en 2021.

La nueva pericia llega exactamente tres años después de la muerte de Silvina Luna y vuelve a poner en el centro de la investigación la actuación médica, el seguimiento posterior al procedimiento y las consecuencias que tuvo el material colocado en su cuerpo.