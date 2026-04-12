La historia de Silvina Luna volvió a generar conmoción tras conocerse un relato desgarrador sobre sus últimos días. Esta vez fue su amiga más cercana, Soledad Rodríguez, quien decidió romper el silencio y compartir detalles hasta ahora desconocidos.

La confesión tuvo lugar en el programa Sería Increíble, donde Rodríguez describió con crudeza el deterioro que atravesó la modelo. “Silvina era una chica que era una belleza extremadamente increíble y así y todo, no sentía que era suficiente”, expresó conmovida.

En su relato, la amiga de Silvina Luna hizo foco en el sufrimiento físico y emocional que marcó sus últimos meses. “Es horrible decir esto, pero los últimos meses fueron un deterioro que nunca quisimos contar. Fue muy, muy duro”, sostuvo, dejando en evidencia el impacto que tuvo la enfermedad.

Uno de los momentos más fuertes de su testimonio llegó cuando detalló los procedimientos médicos a los que fue sometida. “Había días que le ponían el respirador y estaba dos semanas así, después se lo sacaban”, recordó sobre el estado crítico de la modelo.

Además, remarcó que Silvina Luna era plenamente consciente de su situación. “Ella estaba consciente de toda esa situación, sabiendo que era cuestión de días, quizás”, agregó, reflejando la angustia que implicaba atravesar ese proceso con lucidez.

El origen de ese padecimiento, según explicó, se remonta a la intervención estética realizada por Aníbal Lotocki. “A los pocos meses, le empezó a escribir al médico diciendo ‘me arde, me duele’. Y ahí arrancó el padecimiento”, relató Rodríguez.

Con el paso del tiempo, ese dolor inicial se transformó en un largo calvario que se extendió durante años. “En el documental se va a mostrar la historia completa de lo que pasó Silvina, que realmente fue una tortura”, adelantó sobre el material que buscará visibilizar su historia.

A pesar del sufrimiento, Silvina Luna intentó convertir su experiencia en un mensaje de conciencia. “Ella quería alertar, que la gente tenga más herramientas e información a la hora de decidir”, cerró su amiga, resaltando el legado que la modelo quiso dejar.