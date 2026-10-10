La historia de Leda Rafanelli parece reunir varias vidas en una sola. Fue escritora, periodista, profesora de árabe, quiromante, anarquista y musulmana, y defensora de ideas que desafiaban las convenciones sociales de su tiempo. Sin embargo, pese a la amplitud de su obra y a su participación en los debates políticos y culturales de comienzos del siglo XX, su nombre quedó relegado durante décadas.

Una parte de su historia también estuvo ligada a Benito Mussolini, a quien conoció cuando todavía era un joven militante socialista y antes de convertirse en el líder del fascismo italiano. Ese vínculo, que con el tiempo alimentó buena parte de las referencias sobre su vida, terminó opacando otros aspectos de una trayectoria atravesada por la literatura, la militancia política y la búsqueda de libertad.

Ahora, su historia vuelve a cobrar protagonismo a través de "Descubriendo a Leda", el libro de su sobrina nieta Cristina Rafanelli, quien reconstruyó una vida que permanecía prácticamente desconocida incluso dentro de su propia familia.

El libro se presentará este domingo 11 de octubre a las 15 horas en la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes.

Cristina Rafanelli investigó la historia de su antepasada y transformó ese descubrimiento familiar en Descubriendo a Leda, publicado por Editorial Dunken.

Una mujer que se adelantó a su época

Leda Rafanelli nació el 4 de julio de 1880 en Pistoia, en la región italiana de Toscana. Desde joven se interesó por las cuestiones sociales y comenzó a desarrollar una mirada crítica sobre las desigualdades, el poder y las estructuras conservadoras. A comienzos del siglo XX, su familia viajó a Alejandría, Egipto, por razones económicas. Esa experiencia resultó decisiva: allí se acercó a la cultura árabe, comenzó a estudiar el idioma y se convirtió al islam, una elección poco habitual en los ambientes europeos en los que se desenvolvía.

En Egipto también entró en contacto con militantes anarquistas italianos y profundizó su compromiso político. Para Leda, el anarquismo no era solamente una posición ideológica: representaba una forma de cuestionar las jerarquías, defender la autonomía individual y pensar una sociedad con mayores condiciones de igualdad.

Su acercamiento al islam y su oposición al colonialismo europeo formaron parte de una misma búsqueda. Rafanelli encontró en la cultura árabe una alternativa a los valores dominantes de Occidente, sin abandonar por eso su crítica al autoritarismo, el militarismo y la opresión de las mujeres.

4. A través de la investigación histórica y la ficción, Descubriendo a Leda rescata la vida de una mujer que desafió las convenciones de su época.

La literatura como herramienta de lucha

De regreso en Italia, Leda convirtió la escritura y la edición en herramientas centrales de su militancia. Se casó con Luigi Polli, un anarquista toscano, y juntos impulsaron una editorial. Más tarde, junto con Giuseppe Monanni, tipógrafo y militante anarquista con quien tuvo a su hijo Marsilio en 1910, desarrolló nuevos proyectos editoriales y publicaciones libertarias.

Participó en revistas vinculadas al movimiento anarquista, colaboró con escritores e intelectuales y construyó una producción literaria que incluyó novelas, cuentos, poesía y textos de crítica social. Publicó, además, bajo distintos seudónimos.

Su actividad la puso en contacto con figuras de la cultura italiana de aquellos años, entre ellas Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini y Aldo Palazzeschi. También mantuvo vínculos con representantes del futurismo, como Luigi Russolo, Umberto Boccioni y Filippo Tommaso Marinetti, aunque su acercamiento a esa corriente estuvo atravesado por sus propias ideas libertarias.

Rafanelli buscaba que la literatura no quedara separada de la realidad social. En sus textos abordó las desigualdades, la situación de las mujeres, el colonialismo y las consecuencias de la guerra. Su pacifismo se volvió especialmente relevante cuando Italia quedó envuelta en los debates que precedieron a la Primera Guerra Mundial.

Mientras Mussolini abandonó el socialismo y se convirtió en el principal referente del fascismo italiano, Rafanelli sostuvo sus convicciones anarquistas, su antimilitarismo y su oposición a la guerra. La llegada del fascismo al poder modificó radicalmente las condiciones en las que podía desarrollar su actividad. En febrero de 1923, su casa editorial fue allanada y la revista Pagine Libertarie fue suprimida. Leda fue detenida junto con Monanni y otros compañeros del movimiento anarquista.

Escritora y militante libertaria, Leda Rafanelli desafió las convenciones sociales de comienzos del siglo XX y defendió sus ideas hasta el final de su vida.

La relación con Mussolini antes del fascismo

Uno de los episodios más conocidos de su vida fue su relación con Benito Mussolini, a quien conoció cuando él todavía militaba en el socialismo revolucionario, antes de su giro hacia el nacionalismo y la construcción del movimiento fascista. El vínculo entre ambos suele describirse como una relación amorosa e intelectual, desarrollada en una etapa en la que compartían algunos espacios de la militancia socialista. Sin embargo, sus caminos políticos terminarían en direcciones opuestas.

Mientras Mussolini abandonó el socialismo y se convirtió en el principal referente del fascismo italiano, Rafanelli sostuvo sus convicciones anarquistas, su antimilitarismo y su oposición a la guerra. La llegada del fascismo al poder modificó radicalmente las condiciones en las que podía desarrollar su actividad. En febrero de 1923, su casa editorial fue allanada y la revista Pagine Libertarie fue suprimida. Leda fue detenida junto con Monanni y otros compañeros del movimiento anarquista.

La represión contra la prensa y las organizaciones libertarias afectó su trabajo editorial y la circulación de sus ideas. Sus libros quedaron relegados y parte de su trayectoria fue perdiendo visibilidad, mientras su relación con Mussolini se convertía en uno de los pocos aspectos de su vida que trascendían.

Murió en Génova el 13 de septiembre de 1971, a los 91 años. Para entonces, su obra y su trayectoria política habían quedado en buena medida fuera de los relatos más conocidos de la historia cultural italiana.

Una vida lejos de las convenciones

Leda continuó escribiendo y participando, en la medida de sus posibilidades, de los espacios vinculados al anarquismo. También dio clases de árabe y caligrafía y mantuvo sus intereses espirituales y literarios.

Su identidad combinaba convicciones que, en aquella época, resultaban disruptivas: defendía la emancipación de las mujeres, rechazaba el militarismo, cuestionaba el colonialismo y había elegido una religión minoritaria en su entorno cultural.

Murió en Génova el 13 de septiembre de 1971, a los 91 años. Para entonces, su obra y su trayectoria política habían quedado en buena medida fuera de los relatos más conocidos de la historia cultural italiana.

Cristina Rafanelli y el descubrimiento de una antepasada

La recuperación de esa historia comenzó mucho después, en 2014, cuando Cristina Rafanelli estaba por viajar a Europa para presentar su libro Aimé Painé. La voz del pueblo mapuche, con actividades previstas en Florencia, Londres e Ibiza.

Antes de partir, le preguntó a una prima si todavía tenían familiares en Italia. La respuesta abrió una puerta inesperada: en la familia persistía el recuerdo de una antepasada que había sido amante de Mussolini. Al principio, Cristina pensó que estaba frente a una historia familiar vinculada al fascismo. Pero decidió investigar y descubrió a una mujer muy diferente de la imagen que había recibido de manera fragmentaria.

Cuando llegó a Italia, buscó libros de Leda en las librerías y comprobó que su nombre no era fácil de encontrar. La investigación la llevó a reconstruir su producción literaria, sus vínculos políticos y sus ideas, a partir de materiales que debió rastrear y traducir del italiano y del inglés.

El resultado fue Descubriendo a Leda, publicado por Editorial Dunken en 2025. En esta novela biográfica, Cristina combina la investigación histórica con la ficción para recuperar la voz de su antepasada.

La narración utiliza como punto de partida la historia de un periodista argentino, Giorgio Mancini, que viaja a Italia para cumplir tres deseos de su padre fallecido: arrojar sus cenizas al río Arno, encontrar a Leda para entregarle una carta y escribir un libro sobre ella y el movimiento anarquista. El encuentro ficcional, situado a comienzos de los años setenta, permite reconstruir la vida de una mujer que atravesó buena parte del siglo XX.

Para Cristina, el hallazgo también tuvo una dimensión personal. Descubrir que en su familia había existido una tradición anarquista le permitió reconocer afinidades con ideas que consideraba propias: la libertad, la solidaridad y la posibilidad de cuestionar las estructuras establecidas.

Con Descubriendo a Leda, la autora busca correr el foco de la relación con Mussolini para poner en primer plano a la escritora, editora y militante. Una mujer que construyó una vida al margen de muchas convenciones de su época y cuya historia, más de un siglo después, todavía ofrece claves para pensar los vínculos entre cultura, política y liberta