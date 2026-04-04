El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, expresó su preocupación por la profundidad de la crisis social y advirtió sobre un aumento en la demanda de asistencia en todo el país.

“El incremento del número de personas que piden ayuda es evidente”, sostuvo el arzobispo en referencia al trabajo de Cáritas, que viene registrando una mayor concurrencia en sus espacios de contención.

Colombo señaló que la situación es particularmente crítica en los grandes centros urbanos, donde -según explicó- el deterioro social convive con sectores de la economía que muestran signos de crecimiento. En ese marco, el titular del Episcopado apuntó contra la falta de pago de prestaciones destinadas a personas con discapacidad y reclamó al Estado la regularización urgente de esos fondos.

“Hace meses que no se están pagando y eso genera un decaimiento importante en las obras”, afirmó, al referirse al impacto directo sobre instituciones que dependen de esos recursos para su funcionamiento. Entre los casos mencionados, destacó a los cotolengos de Don Orione, donde la falta de financiamiento afecta el sostenimiento de equipos profesionales y la atención de personas en situación de alta vulnerabilidad.

Ante este escenario, la Iglesia elevó un reclamo formal al Ministerio de Salud para exigir la normalización de los pagos y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Por otro lado, Colombo también hizo un llamado a bajar el nivel de confrontación en el debate público y promover formas de comunicación más respetuosas. “Hay que desarmar las palabras y evitar el agravio”, planteó, y aclaró que la postura de la Iglesia no responde a intereses partidarios, sino a la necesidad de atender a los sectores más desprotegidos.