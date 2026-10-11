El emprendimiento Mariposas a tus pies, creado por la artesana y diseñadora Alejandra Soto, recibió el Sello de Buen Diseño Argentino por dos modelos de borcegos. La emprendedora produce calzado artesanal en El Bolsón, donde vive desde 2015, y combina el trabajo manual con una propuesta que busca incorporar el arte a los objetos de uso cotidiano.

La distinción reconoce a los modelos Tierra de Fuegos y Texturas, que fueron seleccionados entre tres diseños presentados por Alejandra. Para ella, el reconocimiento representa una oportunidad para mostrar su trabajo en otros ámbitos, conocer nuevas experiencias y ampliar las posibilidades de desarrollo de una marca que lleva 13 años de recorrido. Sin embargo, el desafío de sostener una producción artesanal en un contexto de pocas ventas sigue presente.

De la artesanía al calzado de autor

Mariposas a tus pies comenzó en 2013 en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Dos años después, Alejandra trasladó su proyecto a El Bolsón, donde encontró el lugar en el que quería vivir y continuar su camino creativo junto a su hija.

Alejandra en su "tallercito", en El Bolsón

Antes de dedicarse al calzado, trabajaba con otras técnicas artesanales. Su interés por el diseño y la posibilidad de transformar materiales con sus propias manos la llevaron a desarrollar una propuesta que busca combinar funcionalidad, identidad y expresión artística. “Mariposas a tus pies es un tallercito de calzado artesanal desde el que busco, de alguna manera, que el arte sea parte de la vida cotidiana de las personas que llevan mis zapatos”, explicó Alejandra.

Su forma de producción se aleja de los ritmos industriales. Cada par requiere tiempo, planificación y trabajo manual, desde el diseño hasta la transformación del cuero. Para la emprendedora, esa modalidad no es solamente una elección productiva, sino también una manera de proponer otra relación con los objetos.

“Antes de ser zapatera, ya era artesana. La manera de producción que busco es artesanal, no industrial. En esta lógica, es más posible incorporar el tipo de trabajo artístico que propongo”, señaló.

"El arte es parte de la vida cotidiana de las personas que llevan mis zapatos"

La diferencia también está en los tiempos. Mientras la producción masiva apunta a fabricar grandes cantidades, Alejandra trabaja con las posibilidades concretas de sus manos y con la intención de que cada pieza tenga características propias. “Lleva paciencia, pero a la vez es una invitación a corrernos de la urgencia de que todo sea inmediato”, reflexionó.

Con los años, el proyecto fue creciendo de manera gradual. “Por momentos va más despacio y en otros momentos, la energía acumulada va dando saltos que me llevan a estar un poco más lejos”, describió. Y agregó que muchas veces puede reconocer ese crecimiento cuando mira hacia atrás y recuerda las dificultades de los primeros pasos.

Dos borcegos distinguidos por su diseño

Alejandra presentó tres modelos a la convocatoria del Sello de Buen Diseño Argentino y dos de ellos recibieron la distinción: los borregos Tierra de Fuegos y Texturas. La artesana ya había obtenido reconocimientos en ámbitos vinculados con la artesanía, pero esta vez buscaba llevar sus creaciones a otro espacio. La posibilidad de participar de una convocatoria relacionada con el diseño le generaba expectativas, aunque también cierta incertidumbre sobre cómo sería recibido su trabajo.

Del cuero al diseño nacional

“Yo me asomé con cierta inseguridad, porque al habitar siempre la artesanía no estaba muy segura de cómo serían recibidos, esperando alguna devolución para volver a intentarlo”, contó. La noticia de que dos de sus propuestas habían sido distinguidas se convirtió en una alegría inesperada. Para Alejandra, el reconocimiento no solo valida el trabajo que viene realizando, sino que también pone en valor aspectos centrales de su forma de producir: el oficio, la elaboración manual y el cuidado de los materiales. “Yo entiendo que, en mi mirada personal, poner en valor la técnica artesanal y las producciones manuales en estas épocas de tanta producción extremadamente masiva es algo muy valioso”, sostuvo.

Entre las características de sus productos destacó el trabajo con cuero mediante curtido vegetal, una técnica que no utiliza metales pesados, y la decisión de no fabricar cientos de pares sin saber si encontrarán compradores. Esos criterios forman parte de una concepción del diseño que busca ir más allá de la apariencia. La pieza debe tener una identidad visual propia, pero también ser durable y responder a una necesidad concreta de uso.

Sello "Buen Diseño Argentino": orgullo patagónico

La distinción le permitió, además, acercarse a referentes y espacios del ámbito del diseño que hasta ahora percibía como lejanos. Durante las actividades vinculadas con la entrega de los reconocimientos pudo conocer otras experiencias y ampliar su mirada sobre las posibilidades de desarrollo de su emprendimiento. “Es una ventana a nuevos ámbitos. Siento que es comenzar a asomarme a un lugar que me era muy distante y me da una mirada más amplia de las posibilidades para mi trabajo”, afirmó.

La experiencia también le dejó nuevas ideas para seguir explorando. “Regresé con muchas ideas, habiendo conocido a referentes amables y un entorno que me incentiva a seguir creando, probando nuevas ideas. Así que a seguir trabajando y aprendiendo”, expresó.

Mariposas hacia adelante

Detrás de cada par de Mariposas a tus pies hay un proceso que combina diseño, producción, comercialización y comunicación. Alejandra lleva adelante esas tareas mientras sostiene la organización cotidiana de su hogar y la crianza de su hija.

“La organización cotidiana suele ser bastante compleja. Yo materno sola y sostengo la casa en todos sus aspectos, así como mi marca. Sinceramente, puede ser agotador”, contó. Por eso, busca distribuir su tiempo y energía entre las distintas responsabilidades, con la prioridad puesta en su hija y en el crecimiento de ambas. El taller funciona en el comedor de su casa, una convivencia que obliga a adaptar los espacios según las necesidades de cada jornada. La producción suele ocupar buena parte del tiempo disponible, pero también necesita dedicar horas al diseño de nuevos modelos, las ventas, la comunicación y la formación en áreas como costos y gestión.

Texturas y Tierra de Fuegos, los diseños distinguidos

La comercialización se realiza a través de las redes sociales, una tienda online y la participación en ferias artesanales. Durante la temporada de verano y en fechas de mayor movimiento turístico, Alejandra vende en la feria regional de El Bolsón. También busca acercar sus creaciones a nuevos públicos mediante encuentros en otras ciudades.

En julio participó de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca; en septiembre llevó sus productos a Plaza Francia, en Buenos Aires, y tiene previsto viajar en noviembre a la ciudad de Neuquén para participar del Encuentro Nacional de Artesanos.

Alejandra Soto recibió dos distinciones por sus diseños

El escenario económico agrega otra arista. Alejandra explicó que la caída de las ventas afecta la posibilidad de sostener una producción con materiales y procesos que tienen costos más altos que los de las alternativas industriales. La falta de dinero circulante, la pérdida de capacidad de compra y la competencia de productos importados de menor precio complican la comercialización. “En este momento es muy difícil sostener el trabajo, porque prácticamente no hay ventas”, advirtió.

Frente a ese panorama, busca continuar con la producción a pequeña escala, fortalecer los canales de venta y encontrar mayor estabilidad económica. También tiene proyectos para mejorar las condiciones de trabajo y avanzar hacia un espacio independiente para el taller. Su objetivo, por ahora, es seguir desarrollando diseños propios sin abandonar la técnica artesanal que caracteriza a la marca. “Primero, seguir creando. Y después ir buscando en qué lugares puedo apoyarme con un poco más de firmeza”, planteó.