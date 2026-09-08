Se corre este fin de semana la decimo cuarta fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1 en un evento histórico, ya que se estrena el flamante circuito Madring, dentro del predio de IFEMA, volviendo a la capital española luego de 45 años, en lo que será el Gran Premio de España.

El nuevo trazado mezcal sectores urbanos y otros similares a un autódromo clásico, dentro del recinto ferial de IFEMA, similar al de Miami. Tiene un total de 5.470 metros de largo, 22 curvas , y donde se espera que las monoplazas alcancen los 340 kilómetros por hora. Cuenta con una curva peralte de 24% y un largo de 550 metros.

El Gran Premio se suma para esta temporada y tendrá contrato hasta el 2035. Se disputará a un total de 57 vueltas, donde el argentino Franco Colapinto dirá presente, con la misión de seguir sumando. Llega con 21 puntos y en la colocación 12° del campeonato de pilotos.

Peralte de 24%, la gran caracteristica de Madring

El oriundo de Pilar terminó redondeando una gran carrera en Italia, pese al despiste que lo alejó del cuarto puesto y lo mandó al fondo. Con el correr de las vueltas fue escalando posiciones hasta quedar en el 9no lugar, haciendo una gran remontada y sumando puntos.

El sólido líder es “Kimi” Antonelli, quien acumula un total de 267 puntos tras su histórico triunfo en Monza, donde largó 19. Lo sigue su compañero de equipo Geroge Russell con 201, y Lewis Hamilton con Ferrari (191pts.).

Será el debut del circuito español en la F1

En constructores, Mercedes marca el dominio con 468 puntos, Ferrari está segundo con 346, mientras que McLaren acumula 287. Alpine llegará a Madrid en el sexto lugar con 62 unidades, a 13 de Racing Bulls (75). El objetivo del equipo francés es terminar en la quinta colocación en la temporada.

Cronograma del GP de España:

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8.30 hs.

Práctica libre 2: 12.00 hs.

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 hs.

Clasificación: 11.00 hs.

Domingo 13 de septiembre

Carrera a 57 vueltas: 10.00 hs.

Todos horarios de Argentina.