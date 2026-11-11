Neuquén Enhebra vuelve a poner en escena el talento de los diseñadores locales

La moda neuquina tendrá una nueva vidriera para mostrar su talento y creatividad. El próximo 26 de noviembre se realizará una nueva edición de Neuquén Enhebra, el encuentro que busca poner en valor el trabajo de los diseñadores locales y acercar sus creaciones al público.

La actividad tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo, entre las 17 y las 21, con una propuesta que invita a recorrer el universo del diseño de indumentaria, conocer nuevas tendencias y descubrir el trabajo de quienes producen moda en la región. Una actividad que combina creatividad, identidad y producción local, y que permite dar visibilidad a emprendedores y diseñadores que desarrollan sus proyectos en Neuquén.

Neuquén Enhebra: una pasarela para mostrar el diseño regional

Neuquén Enhebra tiene como eje la promoción de los creadores de moda de la región. Su propuesta busca generar un espacio de encuentro entre diseñadores y comunidad, donde las prendas, los estilos y las distintas miradas sobre la moda puedan encontrar un lugar de exhibición.

El evento cuenta con antecedentes en la agenda cultural y de diseño de la ciudad. Desde 2021 a la fecha se han realizado una decena de ediciones. Ediciones en las que diseñadores locales y modelos de diferentes edades y corporalidades exponen las mejores creaciones de Neuquén y el Alto Valle.

Cuándo y dónde será el próximo desfile Neuquén Enhebra

La nueva convocatoria de Neuquén Enhebra ya tiene fecha y lugar confirmados:

Día: 26 de noviembre.

Lugar: Centro de Convenciones Domuyo.

Horario: de 17 a 21.

La actividad invita a los vecinos a acercarse y conocer de primera mano el trabajo de los diseñadores de la ciudad, en una jornada que busca destacar el potencial creativo de Neuquén. La moda local vuelve a tener su espacio para mostrar lo que se produce en la ciudad de Neuquén y acercar el talento a nuevos públicos del Alto Valle.